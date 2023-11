Token-opplåsninger katalyserer generelt bearishness i kryptovalutamarkedet ettersom de øker tilgangen på aktiva, noe som fører til økt salgspress på tvers av handelsplattformer. Aptos og Apecoin token-opplåsing vil skje henholdsvis 12. og 17. november. La oss sjekke hva entusiaster kan forutse og Memeinators holdning.

Aptos låser opp mynter verdt 157 millioner dollar

Aptos økosystem vil se 24,8 millioner tokens lagt til det sirkulerende tilbudet fra og med 12. november. Prosjektet vil distribuere eiendelene (verdt $157,92 millioner) til kjernebidragsytere, investorer, stiftelsen og APT-fellesskapet.

De ulåste myntene vil sannsynligvis gå inn i kryptobørser, noe som fører til økt salgsmomentum, og følgelig senke kryptoprisen.

Over 20 millioner dollar i Apecoin for å komme i sirkulasjon

Apecoin-tokens verdt 20,12 millioner dollar, rundt 4,23 % over det totale tilbudet, står i kø for opplåsingen 17. november. Begivenheten vil sannsynligvis føre til nedgang for tokenet. Altcoinen reagerte negativt på tidligere opplåsinger da den var vitne til kortsiktig volatilitet.

De 15,6 millioner APE-myntene vil gå til grunnleggere, Yuga Labs, staten og lanseringsbidragsytere.

APE handlet til $1,316 ved pressetidspunktet, etter en oppgang på 7% i løpet av forrige uke. Tatt i betraktning tidligere reaksjoner, kan den kommende opplåsingshendelsen slette tokenets ukentlige gevinster. Analytiker @PiedadYieger stoler på at ting kan gå sørover for Apecoin.

Token-opplåsinger kan gi sidelinjehandlere en sjanse til å utnytte kortsiktig volatilitet for å utføre kortsiktige handler.

