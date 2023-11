Solana (SOL) fortsetter å skinne som en av de sterkeste utfordrerne i siste kvartal av 2023, mens meme-tokenet Shiba Memu (SHMU) fremstår som en spennende spiller.

Med forhåndssalgsprisen på SHMU på 0,037900 USDT, ser investorer på disse to digitale eiendelene med stor forventning.

Solanas imponerende prestasjon

Solanas reise i 2023 har vært intet mindre enn bemerkelsesverdig ved å konkurrere med slike som Bitcoin og Ethereum.

Bitcoin (BTC) slo til, steg over $30 000 og oppnådde et nytt årlig høydepunkt på $35 000. Bitcoin tok imidlertid en pust i bakken, og konsoliderte gevinstene over $34 000.

Derimot sto Solana sterkt mot gevinstsikringen, som hadde krevd en korreksjon siden den passerte $30-grensen. Spesielt kan ikke engang rapporter om kryptobørsen FTX som flyttet millioner av midler i SOL og andre tokens stoppet Solanas rally.

SOL prisprognose

Solanas imponerende prisbevegelse har posisjonert den nær et kritisk motstandsnivå på $40. Som et bevis på dens motstandskraft har kryptovalutaen overvunnet ulike motstandsnivåer, inkludert $25, $28, $30, og sist, $35.

MA-krysset og MACD-indikatorene understreker SOLs bullish potensial ytterligere. Mens det var antydninger til en potensiell reversering under $30, spratt RSI tilbake til 70, og forsterket det sterke sentimentet og oppmuntret tradere til å opprettholde sine kjøpsposisjoner.

En betydelig bidragsyter til Solanas robuste ytelse er tilstedeværelsen av et “golden-cross”, som skjedde da 50-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) krysset over 200-dagers EMA 22. oktober. Denne hendelsen anses som en sterk validering av den pågående opptrend.

Sist gang Solana opplevde et slikt bullish kryss var i 2021, og markerte begynnelsen på forrige bull run. Dengang nådde SOL en ny all-time high på $260 i november samme år. Følgelig antyder historiske data at Solana kan være klar for nok et bemerkelsesverdig rally.

Det er imidlertid viktig å vurdere potensialet for en tilbaketrekking til rundt $30 før SOL lanserer et større utbrudd over $40. Tradere bør også holde øye med den potensielle motstanden på $38,5, noe som midlertidig kan hindre utbruddet. Skulle Solana bryte over $40, virker banen til $50 relativt jevn, med en mindre forsinkelse forventet i området mellom $45 og $46.

Shiba Memu: meme-tokenet som kjemper mot slike som Solana

Midt i Solanas imponerende opptreden fremstår Shiba Memu (SHMU) som en unik og spennende spiller i meme-tokens verden. Forhåndssalgsprisen på SHMU er 0,037900 USDT, noe som tiltrekker seg investorenes oppmerksomhet.

Shiba Memu skiller seg ut ved å utnytte selvforsynt markedsføringsevne drevet av AI-teknologi. I motsetning til andre meme-tokens som er avhengige av menneskelige team for markedsføringstiltak, er SHMU designet for å lage sine egne markedsføringsstrategier, skrive sin egen PR og markedsføre seg selv på tvers av relevante fora og sosiale nettverk.

Dette “kick-ass hunderobot-meme-geniet” opererer utrettelig, ser på kryptovalutaen hele døgnet, finner det beste arbeidet innen kreativ reklame og forbedrer det. AI-teknologien lar den generere en enorm mengde innhold, som deretter distribueres gjennom pressemeldinger og markedsføringsmateriell. Dette innholdet deles på fora og sosiale medieplattformer for å maksimere rekkevidden og effekten.

Videre muliggjør Shiba Memu direkte engasjement med brukere gjennom et robotastisk dashbord. Brukere kan samhandle med AI, gi tilbakemeldinger, komme med forslag og stille spørsmål, og skape en unik og interaktiv opplevelse.

Forhåndssalget av SHMU er for tiden i gang, og med sine selvforsynte markedsføringsevner er tokenet klar til å lage bølger i kryptovalutamarkedet. Investorer ser frem til dets fremtidige potensial og avkastningen det kan gi.

Konklusjon

Ettersom både Solana og Shiba Memu fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet, følger investorer nøye med på bevegelsene deres og forutser hva fremtiden kan bringe for disse digitale eiendelene.

Solanas sterke ytelse og positive utsikter gjør den til en toppkonkurranse i kryptovalutamarkedet, med potensial for ytterligere prisgevinster. Shiba Memus unike tilnærming til meme-tokens, drevet av AI-teknologi, gir en interessant dimensjon til forhåndssalgsmarkedet.