Den trendende Star Atlas (ATLAS) metaverse- mynten har skapt bølger med sin oppslukende spillopplevelse og løftet om ekte eierskap av eiendeler i spillet. Samtidig har Memeinator-forsalget skapt betydelig buzz med sin imponerende ytelse.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i de siste oppdateringene om disse to spennende prosjektene.

Star Atlas (ATLAS) kryptovaluta på vei oppover

Star Atlas (ATLAS) har fanget oppmerksomheten til kryptovalutafellesskapet for sin oppslukende metaverse spillopplevelse satt i den futuristiske verdenen 2620. I løpet av den siste uken har prisen på ATLAS steget med 48 % for å handles til $0,0028 i sekundærmarkedene.

ATLAS price chart

Star Atlas, et blokkjedebasert spill som er vert på Solana-blokkjeden, gir spillere muligheten til å utforske et stort virtuelt univers, delta i romkamper, konstruere romstasjoner, utvinne ressurser og inngå allianser med andre spillere.

De to primære driverne bak den nylige økningen i ATLAS sin pris er den økte aktiviteten innenfor Star Atlas online-spill og den forestående oppgraderingen.

Spillets integrasjon med blokkjedeteknologi lar spillere bruke ATLAS-tokenet som valuta i spillet for ulike kjøp og transaksjoner. Etter hvert som flere spillere engasjerer seg i spillet og den tilhørende økonomiske modellen, har etterspørselen etter ATLAS-tokens vokst betydelig.

Play-to-Own-funksjonen, som skal avdukes i den kommende Star Atlas 2.2-oppdateringen, forventes å forbedre spillopplevelsen ytterligere ved å la spillere tjene og eie eiendeler i spillet som kan veksles inn i ekte valuta.

Star Atlas 2.2-oppdateringen, som skal vises på Breakpoint2023, bringer en rekke spennende forbedringer til spillet.

We heard you wanted to see more 3D SAGE. 🤔



Michael Wagner just finished updating #Breakpoint2023 on what’s coming next the browser-based game.



Watch our work-in-progress showcase of the future SAGE release, Starbased! 👇 pic.twitter.com/yKp9uwqD2M — Star Atlas (@staratlas) November 2, 2023

Spillere kan forutse introduksjonen av et tredjepersons skyteaspekt med nye våpen, noe som gir et nytt perspektiv til kampmekanikken. Kampracing med opptil 100 spillere er satt til å gi en spennende spillopplevelse, mens skipskonfigurasjon på kjeden tilbyr personaliseringsmuligheter for romfartøy.

Videre vil oppdateringen introdusere skipsmestring og spillerprogresjonssystemer, og gir insentiver for spillere til å investere tid og krefter i spillet. For å legge til dybde til spillets fortelling er nye karakterer fra MUD-, ONI- og Ustur-fraksjonene klar til å debutere. Alle disse tilleggene har som mål å heve spillopplevelsen og øke spillerengasjementet.

En ny memmynt som utfordrer slike som ATLAS

Mens Star Atlas (ATLAS) setter standarden høyt for metaverse gaming, er Memeinator et annet kryptovalutaprosjekt som har snudd hodet. Memeinator er en ny og spennende satsning som har skapt buzz i kryptovaluta-verdenen. Dette prosjektet har fått oppmerksomhet for sin unike tilnærming og innovative funksjoner.

Memeinator er for tiden i sin forhåndssalgsfase, og det som skiller den er dens imponerende ytelse. I trinn fem av forhåndssalget har Memeinator krysset den bemerkelsesverdige milepælen på 1,3 millioner dollar i innsamlede midler. Denne prestasjonen er et vitnesbyrd om samfunnets tillit til prosjektet og dets potensial.

Et bemerkelsesverdig punkt av interesse er sammenligningen mellom Memeinator forhåndssalgsprisen og prisen på Star Atlas (ATLAS) token. På det nåværende femte trinnet er prisen på Memeinators opprinnelige token, MMTR, $0,0125 og forventes å hoppe til $0,0133 i neste trinn. Derimot handlet ATLAS for rundt $0,0028, som er betydelig under prisen på MMTR.

Mens Star Atlas (ATLAS) har opplevd betydelige prisbevegelser på grunn av økt aktivitet i spillet og påvente av den kommende 2.2-oppdateringen, har også Memeinators forhåndssalg laget bølger. Investorer har anerkjent potensialet i Memeinator, og forhåndssalgets imponerende ytelse gjenspeiler prosjektets sterke samfunnsstøtte.

Bør du investere i Memeinator?

Investorer og kryptoentusiaster kan lure på hva som gjør Memeinator til et tiltalende valg. Selv om vi ikke støtter noen investering, er det viktig å gi et informativt perspektiv.

Suksessen til Memeinators forhåndssalgsfase, kombinert med entusiasmen rundt prosjektet, antyder at det har fanget interessen til en betydelig del av kryptosamfunnet. Men som med enhver investering, bør potensielle investorer gjennomføre grundige undersøkelser, vurdere risikotoleransen deres og ta informerte beslutninger basert på deres individuelle økonomiske forhold.

Det er også viktig å erkjenne at meme-mynter, akkurat som andre kryptovalutaer, er ekstremt flyktige og enhver meme-myntinvestering bør behandles med forsiktighet.