Investeringsprodukter for digitale aktiva registrerte en sjette uke på rad med tilsig forrige uke. I mellomtiden steg Bitcoin over $35 000, selv om noen altcoins overgikk flaggskipets kryptovaluta.

I memecoin-verdenen økte farten til de beste hundene og froskene, og Binances notering av Memecoin (MEME) bidro til gjenoppblomstringen av investorinteressen. En analytiker sier også at krypto og aksjer kan være klar for et julenisse-rally.

Hvorfor kan dette være avgjørende for Memeinator (MMTR), et nytt meme-myntprosjekt som sannsynligvis vil tiltrekke seg mye oppmerksomhet i forkant av det forventede kryptorallyet?

Krypto-investeringsprodukter nådde sjette uke på rad med økning

Investeringsprodukter for digitale aktiva har hatt en tilstrømning av institusjonelle penger, med ukentlig tilførsel nå på en seks ukers positiv rekke. I følge kryptoaktivainvesteringsfirmaet CoinShares, så den siste uken totalt 261 millioner dollar strømme inn i ulike produkter, noe som bringer den årlige totalen til 767 millioner dollar og overgår 736 millioner dollar registrert i 2022.

Bitcoin og Ethereum, sistnevnte med mest tilsig forrige uke på 17,5 millioner dollar, leder de alternative myntene med store capser i denne forbindelse.

Ettersom markedet fortsetter å styrke de bullish utsiktene, har en analytiker pekt på en potensiell “julenisse”-klemme.

Markus Thielen, leder for kryptoforskning og -strategi i investeringsselskapet Matrixport, knytter utsiktene ovenfor til ulike makrohendelser. En rapport som plattformen publiserte i dag, bemerker tre makrofaktorer: det amerikanske finansdepartementets utstedelse av kortere gjeld, Feds rentepolitikkskifte og avkjølende arbeidsmarked.

Denne betraktningen, og den ubøyelige følelsen på virkningen av en første spot Bitcoin ETF for det amerikanske markedet, kan være en perfekt oppskrift på et stormende oksemarked.

The Memeinator: et memeprosjekt med et oppdrag

Memeinator er et nytt AI-relatert meme-prosjekt som tar sikte på å dominere markedssegmentet via et hjelpetilbud som avslører ubrukeligheten til de fleste av de nåværende meme-myntene.

Prosjektet antyder en deflasjonær token-mekanisme drevet av MMTR-tokenet og en som vil utnytte kraften til kunstig intelligens for ikke bare å engasjere og beholde trekkraft, men også tilby samfunnet mer enn bare hype.

Mens Memeinator har et veikart som fremhever den offisielle lanseringen tidlig i 2024, ser det ut til at prosjektet har truffet de riktige akkordene for investorer. Bare uker etter lanseringen av forhåndssalget har teamet samlet inn mer enn 1,17 millioner. Token-tilbudet er for øyeblikket på trinn 5 og blir raskt utsolgt.

Økningen i tilsig til kryptoprodukter tyder på at appetitten for potensielt givende edelstener er høy. Hvis et vellykket forhåndssalg etterfølges av større adopsjon midt i et rallymarked, vil sjansene for at MMTR svulmer opp til en markedsverdi på 1 milliard dollar være høy.

Hva vil sannsynligvis sette Memeinator foran konkurrentene?

Memeinator må utfordre og overta slike som Dogecoin og Shiba Inu for å kreve memecoin-kronen. Hvordan kan dette være en mulighet? Prosjektets whitepaper, tilgjengelig her, fremhever noen funksjoner og tilbud som kan være fremmede for eldre meme-mynter.

For eksempel er integreringen av staking, NFT-er og spill via et AI-drevet meme-spill alle funksjoner som legger til MMTRs generelle appell.

Dette er bemerkelsesverdige verdimarkører for Memeinator, og målet om å knuse forbi svake meme-tokens for å nå markedsverdien på 1 milliard dollar kan være oppnåelig. Riktignok er dette kanskje ikke lenge etter prosjektets mainnet-lansering og token-oppføring på kryptobørser på toppnivå.