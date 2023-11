Memecoin ($MEME) ønsket måneden velkommen med en bullish holdning, og oppnådde enorme 2500 % den 3. november da flere kryptovalutabørser, inkludert Binance, lanserte altcoinen. Det imponerende rallyet nådde en topp på $0,0245.

$MEME kunne imidlertid ikke overvinne $0,029, noe som katalyserte ville prisbevegelser. Den handlet til 0,02652 dollar ved pressetidspunktet, etter et fall på 5,16 % det siste døgnet.

MEME 24-hr chart on Coinmarketcap

Memecoin bør overgå $0,029 for å registrere et stabilt rally. I mellomtiden trykket den siste korreksjonen en synkende trendlinje som MEME ikke har klart å erobre tre ganger i løpet av de siste 48 timene. Det tyder på dominans av selgere.

MEME kan forlenge sine korreksjoner til den sementerer den synkende trekantbarrieren. Ikke desto mindre er altcoinen fortsatt sårbar for markedsomfattende svingninger.

Mens Memecoin sliter med å komme seg etter sin korrigerende holdning, fortsetter markedsaktørene å lete etter det neste 100X-tokenet i markedet, tydeligvis fra nye prosjekter, inkludert de i forhåndssalg, som tiltrekker seg imponerende investeringer.

Shiba Memu er blant de nye tokenene i det tematiske kryptovalutamarkedet. Prosjektet har mottatt rundt 4,5 millioner dollar fra kryptoentusiaster i løpet av de siste månedene. Det bekrefter investortilliten til Shiba Memu, og presenterer altcoinen som en ressurs med betydelig potensial.

Hvorfor du kan vurdere Shiba Memu (SHMU)

Shiba Memu presenterer seg annerledes enn andre tokens i verden med hundetema. Den utnyttet meme-mynt-mani og de økende kunstig intelligens-entusiastene. Shiba Memu kombinerer ulike teknologier for å sikre førsteklasses nytte og økt avkastning.

Dessuten vil Shiba Memus fremtidige bane sannsynligvis gjenspeile prishandlinger i det totale kryptoområdet. Analytikere er fortsatt positive om Bitcoin og altcoins.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto rover stoler på BlackRocks spot Bitcoin -børshandlede fond er katalysatoren som digitale mynter trenger for å skyte i været. Han tror den ledende kryptoen kan stige i seks påfølgende måneder når SEC gir grønt lys til en BTC ETF.

Et bredt rally vil bety enorme kontanter som strømmer inn i kryptovalutamarkedet. Optimistiske hendelser, inkludert en dueaktig føderal og Bitcoin-halvering, støtter langsiktige opptrender for digitale mynter.

Altcoins med en lovende fremtid, inkludert SHMU, vil muligens skyte i været midt i en slik utvikling. Du kan lære mer om Shiba Memu via nettsiden deres.