To token Ordinals (ORDI) og Shiba Memu (SHMU) har vært populær i den siste tiden. Selv om de to trender av forskjellige grunner, har de fanget oppmerksomheten til investorer på en eller annen måte.

Mens Shiba Memu kan skryte av unike markedsføringsevner drevet av AI-teknologi og forhåndssalget avsluttes i løpet av de neste 51 dagene, tar Ordinals en revolusjonerende tilnærming ved å tillate inskripsjoner i Bitcoin- blokkjeden.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hva er Ordinals (ORDI)?

Copy link to section

Ordinals (ORDI) er en innovativ plattform designet for å skrive inn digitalt innhold på individuelle Satoshis innenfor Bitcoin-blokkkjeden. Hver Satoshi, den minste enheten i Bitcoin, kan assosieres med digitalt innhold som tekst, bilder, lyd og video. Dette innholdet blir en permanent og uforanderlig del av Bitcoin-blokkjeden, og sikrer dataintegritet og autentisitet.

Det unike med Ordinals ligger i dens evne til å muliggjøre peer-to-peer-overføring av påskrevet innhold på Satoshis, slik at skapere kan publisere, dele og utveksle intellektuell eiendom uten frykt for å miste eierskap eller opphavsrett. I tillegg til inskripsjoner, kan ORDI-tokens også være bundet til sikkerhetstokens, kontoer eller stablecoins, noe som utvider deres nytte i kryptovaluta-økosystemet.

Hvorfor er Oirdinals Token populært?

Copy link to section

I den senere tid har Ordinals opplevd betydelige kursbevegelser. Prisen på ORDI steg etter noteringen på Binance, en av de største og mest anerkjente kryptovalutabørsene.

Noteringen ga Ordinals økt likviditet, og tiltrekker seg tradere og investorer som ønsker å dra nytte av prisstigningen.

Det er verdt å merke seg at Binance utpekte ORDI som et “Seed”-prosjekt, noe som indikerer dets eksperimentelle natur med høyere risiko og volatilitet. Mens Binance rådet brukere til å utvise forsiktighet ved handel med ORDI, så tokenet umiddelbar og intens interesse, med handelsvolumer som oversteg $153 millioner i løpet av de første 24 timene etter noteringen.

ORDI prisprediksjon

Copy link to section

Den fremtidige prisprediksjonen til ORDI er fortsatt usikker, gitt dens eksperimentelle natur og begrensede resultater.

Prisen på ORDI har opplevd bemerkelsesverdige svingninger de siste månedene, noe som viser volatiliteten som er iboende i kryptovalutamarkedet. Til tross for innledende opp- og nedturer, har tokens verdi vist motstandskraft, noe som antyder den potensielle tilliten investorer har i sine langsiktige utsikter. Markedsindikatorer antyder en positiv bane for ORDI, med noen analytikere som forutsier en mulig bevegelse oppover som utnytter den nylige noteringen på Binance.

Ut fra de siste prisbevegelsene og hypen rundt Binance-noteringen, spår analytikere at prisen på ORDI vil nå $15 innen utgangen av november 2023.

Shiba Memu forhåndssalg nedtelling

Copy link to section

I mellomtiden, ettersom ORDI får fart, har Shiba Memu (SHMU) fått oppmerksomhet for sine unike AI-drevne markedsføringsevner. Det nye cryptocurrency meme-prosjektet, kjent for sine ambisiøse markedsføringsstrategier, forbereder seg på å avslutte forhåndssalget i løpet av de neste 51 dagene. Shiba Memus innovative bruk av AI-teknologi for å drive markedsføringstiltakene har appellert til investorer som søker nye og avanserte tilnærminger til markedsføring av kryptovaluta.

Shiba Memu forhåndssalg er synonymt med prisøkninger med noen få timers mellomrom, noe som får potensielle investorer til å legge merke til de pågående mulighetene. På pressetidspunktet solgte et enkelt SHMU-token til 0,039475 USDT med en prisøkning til 0,039700 USDT i løpet av de neste 8 timene.

Med forhåndssalget stengt i nær fremtid, er de resterende dagene avgjørende for de som ønsker å delta i de tidlige stadiene av dette banebrytende prosjektet.