Ethereum testet nettopp topper på $2,1k på nytt og Bitcoin nådde et 18-måneders høydepunkt nær $38k – fristende gevinster de siste 24 timene.

Mens investorer strever etter å posisjonere seg midt i oksemarkedet for de store kryptovalutaene, øker interessen rundt noen altcoins. Spesielt er søken etter det som kan bli det nye breakout-prosjektet i meme-myntverdenen.

Så, nåværende topphund- eller froskinspirerte meme-tokens til side, kan det være Shiba Memu (SHMU) eller Bonk (BONK)?

Shiba Memu vs. Bonk: Battle of meme-prosjekter med hundetema?

Hva er Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu er et meme-myntprosjekt som utnytter AI for en unik tilnærming til markedsføring og samfunnsengasjement. Et AI-dashbord som benytter seg av naturlig språkbehandling, prediktiv analyse og sentimentanalyse blant andre funksjoner vil drive prosjektets trekkraft.

ERC-20-tokenet har en total forsyning på 1 milliard SHMU, hvorav 85 % er satt til fellesskapet via et forhåndssalg. 10 % er øremerket likviditetstilbydere og fellesskapsbelønninger, mens 5 % er til prosjektutvikling.

Shiba Memus forhåndssalg ble utvidet etter massiv etterspørsel fra samfunnet. Det er 49 dager igjen per i dag, men investorer har allerede lagt til over 4,4 millioner dollar i SHMU til sine porteføljer.

Hva er Bonk (BONK)?

Bonk er en Solana-basert hundememynt, lansert i slutten av desember 2022. Memetokenet er rettet mot fellesskapet til Solana-blokkjeden og er en av de største vinnerne i det økosystemet. Mens sammenbruddet av FTX trakk negative følelser til Solana, har kjeden vist en motstandskraft som er synlig i økningen mot $50 for det opprinnelige SOL-tokenet.

BONK, et Solana Program Library (SPL)-token, ble sendt til Solana-utviklere og brukere. Airdrop utgjorde 50 % av BONKs totale tilbud, og noteringen på store CEX-plattformer har bidratt til prisoppgangen.

Shiba Memu vs. BONK prisutsikter

BONK-prisen steg til et rekordhøyt nivå på $0,00000487 i januar, og ga massive gevinster på over 4000% for tidlige kjøpere. Med nåværende priser er tokenet 52% ned siden ATH. Imidlertid har den økt med mer enn 270 % den siste uken for å antyde at sentiment på tvers av markedet kan hjelpe det med å målrette tidenes topp.

I mellomtiden vil Shiba Memus forhåndssalgspris stige til $0,0485 ved slutten av forhåndssalget den 30. desember. Med dagens pris på $0,039925, har forhåndssalgsverdien til SHMU økt med mer enn 258 % fra den opprinnelige $0,011125 per token.

Markedsanalytikere sier at Shiba Memu-prisen kan eksplodere når SHMU børsnoteres på ledende kryptobørser og AI-dashbordet lanseres. I henhold til prosjektets veikart forventes de to milepælene i henholdsvis første og tredje kvartal 2024.

Hvilken er sannsynligvis en bedre investering?

Dogecoin, Shiba Inu og Pepe er de beste meme-tokenene i markedet etter markedsverdi. Selv om de fortsatt er de beste prosjektene med hundetema og frosketema i verdensrommet, ser noen få nye konkurrenter like mye hype som Shiba Memu og Bonk.

Til tross for at alle er meme-tokens, er de prosjekter som har tatt forskjellige tilnærminger til tokendistribusjon, markedsføring og samfunnsengasjement.

Kanskje fordelen som Shiba Memu kan ha over Bonk vil være via AI-dashbordet som forventes å lanseres i Q3, 2024. Staking kan også være et veldig attraktivt forslag for investorer.

Investorer som ønsker å kjøpe den ene eller den andre vil kanskje finne ut mer før de investerer. Nøkkelen er også forståelsen av at kryptovalutaer er en voksende sektor, og tokens er fortsatt utsatt for flyktige svingninger.

Du kan lære mer om Shiba Memu her.