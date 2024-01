Amerikanske selskaper kan snart begynne å bruke Bitcoin som en “legitim reserveaktiva for statskassen”, sier Michael Saylor. Han er administrerende styreleder i MicroStrategy Inc.

Bitcoin-adopsjon for å forbedre fremover

Bitcoin har gått på oppsiden de siste ukene på bakgrunn av optimisme om at Securities & Exchange Commission snart vil godkjenne en Spot ETF som sannsynligvis vil øke institusjonell interesse for verdens største kryptovaluta.

På toppen av det fortalte kryptooksen Michael Saylor nylig til CNBC i et intervju at de nye reglene som er lagt ut av FASB (Financial Accounting Standards Board) om hvordan offentlige selskaper skal rapportere sine kryptoaktiva kan akselerere Bitcoin-adopsjon.

Merk at Antoni Trenchev – medgründeren av Nexo også forventer at BTC vil nå $100 000 i 2024.

Det som er spesielt interessant med Bitcoin er at det er en klokke. Enkelt sagt, når denne desentraliserte valutaen stiger, har den en tendens til å hjelpe hele markedet å bevege seg i samme retning også.

Så, forutsatt at de nevnte medvindene katalyserer et fortsatt oppadgående momentum i Bitcoin, inkluderer likemennene de kommende prosjektene som Meme Moguls.

Meme Mogul – en kort introduksjon

Meme Mogul er en nylig lansert plattform som er drevet, men dens opprinnelige meme-mynt – $MGLS. Men den har mye mer å tilby enn bare spenningen som vanligvis tilskrives meme-myntplassen.

Til å begynne med kommer Meme Mogul integrert med et spill for å tjene økosystem der du konkurrerer med andre moguler og tjener spennende belønninger hvis du overliste dem.

Plattformen lar deg også handle meme-eiendeler omtrent som du handler aksjer på en børs. Det er en annen måte du kan tjene på Meme Moguls.

Hvis det heller ikke er hastigheten din og du ønsker å tjene passivt i stedet via staking – vil Meme Moguls fortsatt være et passende valg. Til slutt, det er de eksklusive metaverse-funksjonene og eksponeringen til NFT-er for innehavere av $MGLS som gjør dette prosjektet enda mer attraktivt som en investering.

Interessert i å finne ut mer om Meme Moguls og alt det står for? Besøk nettsiden på denne lenken.

$MGLS er ennå ikke listet på en kryptobørs

Husk at Meme Moguls er en desentralisert plattform. Så, å holde sin opprinnelige meme-mynt gir deg også en innflytelse på hvordan prosjektet utvikler seg fremover.

Meme Moguls er for tiden i den andre fasen av forhåndssalget og har allerede samlet inn godt over 0,6 millioner dollar, noe som sier mye om etterspørselen den har sett siden lanseringen.

$MGLS går for øyeblikket kun for $0,0023, men den nevnte etterspørselen antyder meningsfull oppside i fremtiden. For ikke å nevne at meme-mynten ennå ikke går live på en kryptobørs som har en tendens til å gi et betydelig løft til prisen.

Meme Mogul tilbyr for tiden en 30% bonus på alle innskudd i en begrenset periode også. Detaljer om det er tilgjengelig på nettsiden her.

Meme Mogul ($MGLS) kan dra nytte av kryptomedvind

Å investere i en meme-mynt inviterer, forståelig nok, motvilje for en seriøs investor som vurderer risikoen involvert.

Men det er verdt å nevne her at det er et marked som ikke var verdt noe før pandemien, men som allerede hadde fremkalt en verdi på rundt 20 milliarder dollar innen utgangen av 2022. Det er den typen raske vekst du ville ha tapt på når du legger pengene dine i Meme Mogul.

Som nevnt tidligere, kan medvinden som sannsynligvis vil hjelpe kryptorommet for øvrig også være til fordel for $MGLS. Disse inkluderer forventet avkastning av en mild pengepolitikk.

Tidligere denne måneden signaliserte medlemmer av Federal Open Market Committee tre rentekutt det kommende året etter at konsumprisindeksen (CPI) kom inn på 3,1 % for november – den laveste avlesningen siden mars 2021.

For mer informasjon om Meme Mogul ($MGLS) og dets pågående forhåndssalg, klikk her for å besøke prosjektets nettside.