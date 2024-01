Kryptovalutaprisene gikk tilbake i 2023 da den langvarige kryptovinteren innledet en ny kryptovår. Som et resultat har den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer steget til over 1,6 billioner dollar, og tilført over 600 milliarder dollar i verdi siden januar. De fleste altcoins var i det grønne, med Bitcoin-prisen steg med over 180 % fra de laveste månedene i desember.

Pepe og Bonk klarte seg bedre enn de fleste mynter

Mens de fleste altcoins som Ethereum, Litecoin og Solana økte meme-mynter var de beste tokenene i løpet av året. Bonk, som er et Solana-token som ble lansert i desember, hoppet med mer enn 7000 % fra det laveste nivået. Denne økningen brakte den totale markedsverdien til over 1,2 milliarder dollar, som er mye penger.

Bonk har også sett antallet innehavere hoppe til mer enn 526k, ifølge SolScan. Mens de fleste av disse innehaverne er små, er realiteten at Bonk har skapt mange millionærer på veien.

Bonk var ikke den eneste meme-mynten som blomstret i 2023. Pepe, et nytt frosketema-token, steg også, og ga den en markedsverdi på over 528 millioner dollar. Som Bonk, skapte tokenet også mange millionærer, selv om det ikke har noen stor nytte.

Det var andre meme-mynter som steg til værs, men som ikke skapte overskrifter. Samoyedcoin, en mememynt for solana-økosystemet, økte også, noe som ga den en markedsverdi på mer enn 86 millioner dollar.

Denne ytelsen betyr at det fortsatt er større etterspørsel etter meme-mynter. Dessuten er Shiba Inu og Dogecoin fortsatt multi-milliard dollar-mynter selv om ytelsen deres var svakere enn de nye tokenene. Det betyr også at flere tokens kan stige etter hvert som Fed og andre sentralbanker endrer stemningen på inflasjonen.

Meme Moguls kan bli den neste store tingen

På dette bakteppet er mange handelsmenn på jakt etter den neste store meme-mynten som vil bli med Pepe og Bonk i deres bemerkelsesverdige rally. Det er fortsatt for tidlig å forutsi hvilket token som vil lykkes fordi mange av dem har blitt lansert allerede.

Meme Moguls vil sannsynligvis dra nytte av viktige medvind i kryptoindustrien. Det er økende håp om at Federal Reserve og andre sentralbanker vil begynne å kutte renten i 2024. Andre som forventes å kutte er Bank of England og ECB.

Videre er det økende håp om at SEC vil godkjenne en Bitcoin ETF på kort sikt. Dessuten vil Bitcoin-halvering skje i april. I de fleste tilfeller har Bitcoin og andre altcoins en tendens til å gjøre det godt før en halveringshendelse.