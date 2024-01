Pullix, en ny hybridbørs som for tiden er i forhåndssalg, tiltrekker seg markedsoppmerksomhet ettersom analytikere peker på dens opprinnelige $PLX som et potensielt 100x-token.

Når du sjekker ut markeder og vurderer neste investeringstrinn, her er det du kanskje trenger å vite om hybridbørser. Finn også ut hva som kan få Pullix ($PLX) til å skille seg ut fra resten.

Hybridbørser i 2024 og utover

Året går mot slutten, og kryptotrender og spådommer for 2024 kommer hyppig og raskt inn. Blant ekspertsynspunktene og prognosene er noen tilbakevendende temaer, inkludert kunstig intelligens, spill, Real World Assets (RWAs), BRC20 og hybridbørser. Ifølge noen analytikere kan fremtiden for desentralisert finans (DeFi) være HEX-er.

Ettersom gapet mellom tradisjonell finans og DeFi stadig blir mindre, har markedet sakte omfavnet ideen om en hybrid børs som gir brukerne fordelene med en kombinert sentralisert (CEX) og desentralisert (DEX) børs.

En rekke plattformer gjør dette til fremtiden for kryptohandel, med innovasjonen, sikkerheten og likviditeten som følger med dem som forventes å gi impulsen til videre adopsjon. Men søken etter dette er ikke ren seiling, som den nylige stansen av Ankex, en HEX utviklet av DeFi-infrastrukturleverandøren Qredo Network, viser.

Ankex var en hybrid børs som forsøkte å dominere plassen med sine CEX- og DEX-funksjoner. Etter å ha vært i utvikling siden 2022 og på nippet til den offentlige beta-lanseringen, kunngjorde den plutselig at den skulle legges ned tidligere denne måneden.

Plattformen tilskrev etter sigende avgjørelsen påvirkningen av bjørnemarkedet, med kollapsen av FTX som sannsynligvis bidro til den samlede effekten. Selv om det er uheldig, har utviklingen markedet ser på potensialet som presenteres av et nytt prosjekt – Pullix.

Hva er Pullix ($PLX)

Pullix (PLX) er en hybrid utvekslingsplattform som søker å løse DeFis likviditetsproblemer, samtidig som det gir brukerne en mulighet til å handle og tjene fra et sikkert, brukervennlig miljø. Forhåndssalget brenner for øyeblikket ettersom investorer uttrykker tillit, et syn som har analytikere som peker på et potensielt rally etter forhåndssalg for det opprinnelige tokenet $PLX.

Selv om det fortsatt er i utvikling, er prosjektets hybride utvekslingsfunksjoner som skiller det fra CEX-er og DEX-er hva brukerne forventer å utnytte i 2024 og utover.

For eksempel vil brukere som er bekymret for oppbevaring av sine eiendeler på sentraliserte plattformer etter nylige kollapser og hacks, finne muligheten til å handle på kjeden og tjene mens de benytter seg av selvdevaring et fristende prospekt.

Som med andre plattformer, søker Pullix å oppmuntre sine brukere til å gi likviditet ved å tilby tokenholdere en sjanse til å tjene belønninger gjennom innsats og avkastningsoppdrett. Ingen annen børs skisserer imidlertid en inntjeningsmulighet der brukere kan bidra til likviditeten til automatiserte markedsmakere når de tjener på en andel av plattformens daglige inntekter.

En del av inntektene vil også bli brukt til å kjøpe og brenne $PLX-tokens, en inflasjonsmekanisme som vil bidra til å styrke fremtidige priser. Spice dette opp ytterligere er de stramme spreadene og 0 % provisjonsgebyrer tilgjengelig for brukere.

Konklusjon: Er $PLX verdt å kjøpe?

Eksperter har ment at nye plattformer som gjør det riktig når det gjelder å bringe det beste av sentraliserte og desentraliserte utvekslinger til brukerne, og tilby løsninger på begynnende problemer som sikkerhetsbrudd, brukeropplevelse og likviditet, kan dominere bransjen.

CEX-er kan trives og DEX-er vokser, men en hybrid børs som blander begge verdener kan være fremtiden.

Pullix sin whitepaper og veikart peker på et prosjekt designet for å nå dette målet. Forhåndssalget har samlet inn mer enn $1,1 millioner i trinn 3, med $PLX priset til $0,044 per token for å tilby en sannsynlig kuppinngang før lanseringen.

Bortsett fra funksjonene som er fremhevet ovenfor, hva annet kan få Pullix til å skille seg ut og potensielt dominere? Finn ut mer om dette prosjektet her.