Osmosis (OSMO) prisprognose etter å ha steget med 185 % når en ny hybridbørs lanseres

Osmosis (OSMO) har dukket opp som en fremragende utøver i desember, og har sett en bemerkelsesverdig økning på 185,72 % de siste 30 dagene. Mens markedet ivrig ser på OSMOs bane, skaper en annen aktør, et annet nytt kryptoprosjekt ved navn Pullix bølger med sin unike tilnærming til handel og sitt pågående native token-forsalg.

La oss fordype oss i den siste utviklingen rundt Osmosis, utforske prisprognosen og avsløre detaljene i Pullix sitt pågående forhåndssalg.

Osmosis: bemerkelsesverdig prisstigning i desember

Osmosis, appkjeden DEX bygget på Cosmos SDK, har vært på en bemerkelsesverdig oppadgående bane de siste 30 dagene. Med en økning på 185,72 % i denne perioden har OSMO vist en bullish trend, som markerer en økning på 505,38 % på mellomlang sikt og en betydelig økning på 155,83 % det siste året.

Osmosis price chart

Til tross for et høyt volatilitetsnivå, har Osmosis registrert 24 grønne dager i løpet av de siste 30, noe som viser sin motstandskraft og markedsfavør.

OSMO-prisprognose: de positive utsiktene

Tekniske indikatorer tegner et bullish bilde for Osmosis (OSMO). Med en 90 % bullish sentiment og en Fear & Greed Index-lesing på 73 (Greed), er markedet optimistisk. Mynten, som for tiden er priset til $1,65, er spådd å overstige $2,0 ved årsskiftet.

De viktigste støttenivåene å se på er $1,52, $1,49 og $1,46, sammen med motstandsnivåer på $1,58, $1,61 og $1,64, som gir viktige referanser for både tradere og investorer.

De siste resultatene, kombinert med positiv sentiment, posisjonerer OSMO for potensiell vekst. Det anbefales imidlertid å være forsiktig, gitt kryptovalutamarkedets iboende volatilitet.

Pullix: bygge bro over gapet i DeFi-handel

Mens Osmosis fortsetter sitt oppadgående momentum, surrer kryptosamfunnet også om Pullix, en ny hybrid handelsbørs som utfordrer status quo. Pullix har som mål å bygge bro mellom desentraliserte og sentraliserte børser, og tilby brukerne en omfattende og sikker handelsopplevelse.

Pullix adresserer likviditetsproblemet i desentralisert finans (DeFi) ved å ta i bruk en unik hybrid tilnærming. Den utmerker seg med funksjoner som dyp likviditet, innflytelse opp til 1000:1, null provisjoner med stramme spreads og en fellesskapsdrevet styringsmodell. Plattformens unike hybride tilnærming tar sikte på å løse vanlige problemer i sektoren, inkludert høye handelskostnader, mangel på eiendelsvariasjon og regulatoriske usikkerheter.

Ved å kombinere styrkene til både desentraliserte og sentraliserte børser, oppmuntrer Pullix brukerne til å gi likviditet, og sikrer bedre likviditet og konkurransedyktige priser.

Det opprinnelige PLX-tokenet, som for øyeblikket er i forhåndssalgsstadiet, er i hjertet av Pullix sitt økosystem. I tillegg til å forenkle handler, nyter PLX-innehavere en revolusjonerende “Trade-to-Earn”-mekanisme, som lar dem tjene på børsens daglige inntekter. Denne innovative inntektsdelingsmodellen skiller Pullix i kryptoområdet.

PLX-forhåndssalget, som for øyeblikket er i trinn 4, har samlet inn $1 603 843, med 54,2 % igjen.

Konklusjon

I det stadig utviklende landskapet med kryptovaluta, er tandemfremveksten av Osmosis og Pullix fengslende. OSMOs bullish momentum og Pullix sin banebrytende tilnærming understreker potensialet for transformative endringer i kryptohandelssfæren.

Ettersom Pullix-forhåndssalget skrider frem og OSMOs prisprognose genererer spenning, befinner investorer seg i skjæringspunktet mellom innovasjon og muligheter.