Shiba Inu (SHIB) skaper bølger med sin skyhøye SHIB-brennhastighet og imponerende 28,30 % prisstigning den siste måneden. Selv om effektene av brennhastigheten fortsatt ikke er mye, har i det minste meme-mynten noen gevinster å vise til.

I mellomtiden får en ny aktør, en ny meme-mynt Meme Moguls, fart i markedet som et alternativ til Shiba Inu-fenomenet.

Shiba Inu forbrenningshastighetsøkning

Shiba Inu, anerkjent som en av de fremtredende meme-myntene i kryptovaluta-området, har opplevd en bemerkelsesverdig økning på 28,30 % i prisen den siste måneden. Til tross for et nylig fall på 0,56 % de siste 24 timene, har Shiba Inus motstandskraft med en økning på 30 % det siste året fanget oppmerksomheten til kryptoentusiaster globalt.

Shiba Inu price chart

Denne økningen er ledsaget av en fascinerende utvikling – forbrenningsraten til SHIB har skutt i været med forbløffende 2752,41 %. Forbrenningen på 410.698 billioner siden brenningen startet har ført til nysgjerrighet blant investorer. Bemerkelsesverdige brennetransaksjoner fra individuelle adresser, kombinert med integrasjonen av Shibarium, en lag 2-løsning bygget på Ethereum, har bidratt til Shiba Inus utviklende nytte utover meme-myntens opprinnelse.

Den generelle Shiba Inu-banen forblir positiv etter at integreringen av Shibarium utvidet Shiba Inus verktøy, og letter NFT-er, metaverse-applikasjoner og spill. Shibarium behandler over 7,8 millioner transaksjoner daglig, med 1,3 millioner unike lommebokadresser.

Meme Moguls: et stigende meme-myntalternativ

Midt i Shiba Inus bemerkelsesverdige reise har en ny utfordrer entret kryptoarenaen – Meme Moguls. Posisjonert som et alternativ til Shiba Inu, får Meme Moguls fart ettersom forhåndssalget øker.

Hva er Meme Moguls?

Meme Moguls er klar til å være verdens første meme-støttede aksjemarked og børs, og tilbyr brukere en unik mulighet til å engasjere seg med meme-inspirerte eiendeler.

Plattformen introduserer et fengslende spill for å tjene penger som fordyper spillere i fantasiverdenen til handel med mememarkeder. Det gir brukere mulighet til å kjøpe, selge og handle meme-eiendeler, i likhet med tradisjonell aksje- og kryptohandel.

Med en forhåndssalgsstrategi designet for å skape 100 millionærer i løpet av de første 3 månedene etter lanseringen, har Meme Moguls som mål å være det neste 100x-tokenet, i likhet med suksesshistoriene til Pepe, Shiba Inu eller Dogecoin.

For å lokke deltakere tilbyr Meme Moguls eksklusive belønninger, et pulserende fellesskap for engasjement og unike NFT-er oppnådd gjennom spillprestasjoner. Dens pågående MGLS-token-forsalgsstadier har også en $10 000-gave for den mest aktive brukeren på Twitter på slutten av hvert trinn og en prisøkning i begynnelsen av hvert trinn.

Ved pressetid var forhåndssalget i sin tredje fase og hadde allerede samlet inn $1.155.658. En MGLS gikk for $0,0025. Du kan delta i forhåndssalget ved å besøke deres offisielle nettside.

Konklusjon

Ettersom Shiba Inu fortsetter sin oppadgående trend, og Meme Moguls fremstår som et formidabelt alternativ i kryptovaluta memecoin-landskapet, kan det kommende året vise seg å bli dynamisk for meme-baserte eiendeler.

Men uavhengig av meme-myntvalget, bør investorer være årvåkne på grunn av kryptomarkedets ekstremt volatile natur.