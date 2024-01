Bitcoin-investorer avsluttet 2023 med en lykkelig tone, og det nye året vil sannsynligvis være like snill mot dem, ifølge Mark Mobius – grunnleggeren av Mobius Capital Partners.

Mobius ser Bitcoin til $60 000 i 2024

Mobius spår at verdens største kryptovaluta etter markedsverdi vil nå $60 000 i 2024, noe som antyder over 40 % oppside herfra. Det er verdt å nevne her at fondsforvalteren var nøyaktig når han advarte om en kraftig nedgang i Bitcoin til $20 000 i 2022.

Han snakket nylig med folk på CNBC, og var enig i at det ikke var “ingen begrunnelse for den spådommen” i seg selv, bortsett fra at Securities & Exchange Commission i USA nå med stor sannsynlighet vil godkjenne et BTC-børsomsatt fond på kort sikt.

Mange tror at Bitcoin ETF vil øke institusjonell interesse for kryptovalutaen som vanligvis har en tendens til å oversettes til prisstigning.

Forutsatt at Mobius viser seg å ha rett igjen med sin Bitcoin-spådom, kan det tenkes at andre kryptonavn, inkludert de nylig lanserte som Shiba Memu, også vil dra nytte av dette siden BTC er et kryptomarkedsklokke.

Shiba Memu er drevet av en native meme-mynt

Shiba Memu lar deg dra nytte av styrke i kryptovaluta-området, samtidig som du får eksponering for det uhyre fokuserte markedet for kunstig intelligens.

La oss utforske kryptosiden av Shiba Memu først.

Shiba Memu er drevet av en native meme-mynt som den kaller “SHMU”. Selv om det kan være risiko forbundet med å investere i meme-mynter, må man også huske at det er et marked som vokste fra asken i 2020 for å fremkalle en verdsettelse på over 20 milliarder dollar innen utgangen av 2022.

SHMU har nylig avsluttet sitt forhåndssalg som samlet inn over 4,9 millioner dollar. Det forventes nå å “liste snart”, i henhold til nettstedet som historisk sett har en tendens til å låse opp neste rally i en kryptomynt.

Interessert i å finne ut mer om Shiba Memu? Besøk nettsiden på denne lenken.

Hvordan bruker Shiba Memu (SHMU) AI?

La oss nå se på den kunstige intelligens-siden av Shiba Memu.

I følge Whitepaperen på nettstedet deres, drar plattformen nytte av AI til ikke bare å lage reklameinnhold, men også spre det på internett. Så du kan tenke på Shiba Memu i hovedsak som et markedsføringskraftverk.

Faktisk sier Whitepaperen at Shiba Memu er like effektiv som 100 markedsføringsbyråer til sammen.

Enda viktigere, det er ikke slik at du allerede er for sent ute med å investere i kunstig intelligens. Statista anslår at dette markedet vil vokse med ti ganger omtrent mellom nå og slutten av dette tiåret. Og du kan ta del i den raske veksten med en posisjon i SHMUs innfødte meme-mynt.

Du kan finne ut hvordan du investerer i Shiba Memu i noen få enkle trinn på nettsiden her.

SHMU kan også dra nytte av annen medvind

Det er noen andre medvinder enn en Spot Bitcoin ETF som kan hjelpe kryptoområdet inkludert Shiba Memu i år.

For det første er den amerikanske sentralbanken allment forventet å kutte rentene i 2024 som har en tendens til å øke interessen for risikoaktiva som aksjer og kryptovalutaer. Medlemmer av FOMC har nylig signalisert tre rentekutt i år som Invezz rapporterte her.

På toppen av det, er det planlagt bitcoin-halvering i april 2024. Det er da det totale tilbudet av BTC halveres og resulterer i en betydelig økning i prisen per mynt.

Legg merke til at andre eksperter til og med spår et mye mer aggressivt rally i Bitcoin i år. CoinFund – en risikokapital, for eksempel, ser verdens største kryptovaluta nå en halv million dollar i 2024.

Klikk her for mer informasjon om Shiba Memu og dens opprinnelige meme-mynt “SHMU”.