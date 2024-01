Bitcoin (BTC) økte med over 7 % 1. januar, og klatret over verdiområdet på $45 000. Matrixport spår Bitcoin-økning til $50K denne måneden, med henvisning til potensiell spot-ETF-godkjenning rundt 10. januar.

I mellomtiden ser en ny meme-krypto, Memeinator (MMTR), ut til å overgå altcoin-markedet etter å ha dukket opp som blant de beste 2023 ICO-ene.

Bitcoin øyner $50K

Den siste Matrixport- rapporten viser at BTC opprettholdt en høy finansieringsrate, og bekrefter de positive utsiktene fra investorer mens de venter på godkjenning av et Bitcoin-børshandlet fond. Videre kan en alt-sesong være nært forestående da BTC-dominansindikatoren stupte til 50,3%.

De nåværende prisstigningene indikerer færre selgere ettersom Tether- pregingen forblir i dvale. Finansieringsrenten er på +66 % høy. Det viser langtidsbetalte shorts med en årlig rate på 66 % for å beholde posisjonene sine.

Source – Matrixport

Futuresmarkedet og spotmarkedspressen vil sannsynligvis drive Bitcoin forbi verdiområdet på $50 000 innen januar 2024. Noen forventer at den ledende aktivaen vil nå dette målet innen slutten av januar.

Positiv utvikling som BTC ETF-godkjenning, halveringen i april 2024 og den forbedrede globale økonomien satte scenen for betydelige rally for Bitcoin. Det ville få altcoins til å eksplodere, og MMTR er blant eiendelene som er klar for bemerkelsesverdige prisbevegelser.

Memeinator – topp 2023 ICO-prosjekt

Memeinator er en nylig lansert meme-mynt, og forhåndssalgssuksessen plasserer den blant altene som skal skyte i været i neste okseløp. Mens hunde-tema-krypter møter kritikk på grunn av mangel på nytte og uinspirerende markedsføring, ønsker MMTR å fjerne svake memer ettersom den retter seg mot markedsverdien på 1 milliard dollar.

Memeinator dukket opp som den øverste ICO av prosjektene i 2023, og ble med i 2024 som blant de mest lovende kryptovaluta-eiendelene.

MMTR-prognose

Memeinator etablerer seg som et dominerende prosjekt i kryptoverdenen, og forhåndssalgssuksessen vitner om det. Blandingen av kunstig intelligens og blokkjede vil sannsynligvis få MMTR til å eksplodere til rekordnivåer.

Med tanke på dens imponerende ICO-status, vil Memeinator sannsynligvis lykkes fremover. Et bredt basert markedsoppgang og prosjektets endelige mål (å rydde meme-myntsektoren for fremtidige generasjoner og nå 1 milliard dollar i markedsverdi) betyr en jevn bane for MMTR-prisen til å nå 1 dollar.

Du kan finne mer informasjon om Memeinator på deres offisielle nettside.