Når 2024 starter, har Solana (SOL) dukket opp som en frontløper, og overgått Ethereum i stablecoin-volum og dominerende søkeinteresse. Samtidig gjør Pullix, en kommende hybridbørs, bølger med sitt “Trade-To-Earn” PLX-token-forsalg.

La oss fordype oss i disse betydelige utviklingene som har fanget oppmerksomheten til både kryptoentusiaster og investorer.

Solana overgår Ethereum i stablecoin-volum

I et monumentalt skritt har Solana overgått Ethereum i stablecoin-transaksjonsvolum. Mens Ethereum fortsatt er den mest dominerende kjeden når det kommer til den totale markedsverdien til utstedte stablecoins i henhold til DeFilama-data, har mengden stablecoin-transaksjoner utført på Ethereum de siste syv dagene overgått det som er utført på Ethereum i henhold til data om Artemis.

Screenshot of Stablecoin transfer volume on Artemis terminal

I følge informasjonen fra Artemis er volumet av stablecoins transaksjoner på Solana de siste syv dagene på omtrent 103 milliarder dollar sammenlignet med Ethereums 90,87 milliarder dollar.

The volume of stablecoin transferred on different chains in the last 7 days

En gang hyllet som en «Ethereum-morder», har Solana befestet sin posisjon som en formidabel blokkjedespiller, som viser bemerkelsesverdig vekst og brukerengasjement. Blokkjedens livlige økosystem, preget av aktiviteter som spenner fra inskripsjonsmani til memecoin-mani, bidro til denne milepælen.

Solanas økning i stablecoin-volum understreker dens økende popularitet, med handelsmenn som finner verdi i dens robuste infrastruktur og mangfoldige tilbud, inkludert den trendende BONK meme-mynten og Solana Saga-telefonen. Airdrops som Jito Airdrop og fremveksten av desentraliserte børser (DEX) på Solana har også drevet oppgangen til blokkjeden, og presset markedsverdien til over 50 milliarder dollar. Dette momentumet posisjonerer SOL som en fremtredende aktør i kryptovalutamarkedet.

Solana (SOL) passerer Ethereum i Google-søk

Utover transaksjonsdyktighet, har Solana overskygget Ethereum i søkeinteressen, noe som signaliserer et skifte i kryptoentusiasters nysgjerrighet. Google Trends-data viser at fra 17. desember til 23. desember fikk begrepet «Solana» en høyere søkeinteressepoengsum enn «Ethereum» i forskjellige regioner, inkludert Spania og Filippinene.

Denne økningen i søkeinteresse kan tilskrives Solanas nylige prestasjoner, inkludert å overgå Ripples XRP og Binances BNB i markedsverdi. Blockchains prisøkning, desentraliserte børser som registrerte over 28 milliarder dollar i volum i desember alene, og forventningen om kommende token-airdrop har bidratt til denne økte interessen for Solana.

Pullix (PLX): ny altcoin som kjemper mot SOL om topplasseringen

Midt i spenningen rundt Solana (SOL), har Pullix (PLX) dukket opp som en bemerkelsesverdig utfordrer.

Pullix, en innovativ hybridbørs som planlegges lansert i januar 2024, er forventet å revolusjonere handelslandskapet ved å sømløst blande sentraliserte og desentraliserte børsfunksjoner. Plattformen adresserer kritiske problemer som likviditetsproblemer i DeFi, og tilbyr en enhetlig løsning for tradere.

I hjertet av Pullix sitt økosystem er PLX-tokenet, kalt kryptomarkedets første “Trade-to-Earn” kryptovaluta, som for tiden er i forhåndssalgsstadiet. Tokenet gir brukerne mulighet til å tjene umiddelbare belønninger for handel på plattformen og fullføring av utfordringer. Forhåndssalget av PLX har skapt betydelig buzz, med analytikere som spår en økning på 580 % under forhåndssalget og en potensiell økning på 100 ganger ved lansering.

PLX-tokens unike inntektsdelingsmekanisme skiller Pullix fra andre, slik at tokenholdere kan tjene på de daglige inntektene til børsen og tjene en fast passiv inntekt. Ved å oppmuntre brukere til å tilby likviditet, har Pullix som mål å forbedre likviditeten og tilby mer konkurransedyktige priser sammenlignet med andre plattformer, noe som ytterligere tiltrekker tradere til sitt økosystem.

Konklusjon

I det stadig utviklende landskapet av kryptovalutaer, betyr Solanas fantastiske ytelse og Pullix sin banebrytende tilnærming et skifte mot innovasjon og brukersentriske plattformer.

Solanas dominans i stablecoin-volum og søkeinteresse, kombinert med Pullix sin forhåndssalgssuksess og introduksjonen av PLX-tokenet, demonstrerer dynamikken og potensialet i kryptomarkedet.