Bitcoin har hatt et enormt 2023, og det virker godt posisjonert til å ha et sterkt 2024 også med tanke på at SEC forventes å godkjenne en Spot Bitcoin ETF snart.

Jim Cramers syn på Bitcoin

Copy link to section

Faktisk sa den berømte investoren Jim Cramer nylig på CNBCs “Squawk on the Street” at “Bitcoin kan ikke drepes”.

Han gav all ros for det “bemerkelsesverdige comebacket” som verdens største kryptovaluta etter markedsverdi leverte i det nylig avsluttede året. Det er omtrent 12 måneder etter at han sa “Jeg ville ikke rørt krypto på en million år”.

Cramer har hatt et hjerteskifte angående Bitcoin først og fremst fordi en Spot ETF nå ser ut som et spørsmål om “når” og ikke “hvis”. Når det er godkjent, vil et slikt børshandlet fond sannsynligvis drive massiv institusjonell interesse for BTC og dermed låse opp neste etappe.

Men kommer Bitcoin til å samle seg i et slags vakuum? Ikke sannsynlig. Hvorfor – fordi det er en klokke. Medvinden har en tendens til å reflekteres i andre kryptovalutaer også. Et slikt navn som også kan dra nytte av en en slik effekt er Pullix.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pullix er en hybrid kryptobørs

Copy link to section

Teamet bak Pullix har satt seg fore å løse likviditetsproblemet som du ofte finner på en DeFi-børs.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De har kombinert det positive ved en sentralisert børs med det positive ved en desentralisert børs for å lage en hybrid kryptobørs kalt Pullix.

Det som er enda mer interessant med Pullix er at det ikke bare er en annen av din løpende kryptobørs. Den har faktisk sitt eget native token som går av “PLX”. Så du kan tenke på Pullix i hovedsak som en investering som sannsynligvis er egnet til å spille den forventede styrken i kryptorommet i 2024.

PLX er for tiden priset til $0,07 i det pågående forhåndssalget. Du kan finne ut måter å investere i det i noen få enkle trinn på nettsiden på denne lenken.

Å holde PLX kan bety passiv inntekt

Copy link to section

“PLX” er unik ved at det er den første “trade-to-earn” kryptovalutaen. Så Pullix i seg selv er en hybridbørs. Og du får en belønning for å handle på den.

For å gjøre ting enda mer lukrativt for brukerne, deler Pullix til og med en del av inntekten med de som har det opprinnelige tokenet. Snakk om et spennende nytt middel for fast passiv inntekt.

Pullix har samlet inn mer enn 2,7 millioner dollar så langt i forhåndssalget. Hva det betyr er at ideen om en hybrid kryptobørs, trade-to-earn-modellen og alt annet PLX-tokenet har å tilby blir ønsket velkommen av kryptosamfunnet.

Det har vanligvis en tendens til å være et avslørende tegn på et kryptotoken som har potensial til å øke betydelig når det gjelder pris fremover. Interessert i å finne ut mer om Pullix og PLX-tokenet? Klikk her for å besøke prosjektets nettside.

Pullix (PLX) er forpliktet til sikkerhet

Copy link to section

Pullix gjør det bra i forhåndssalget også fordi hybridbørsen fokuserer spesielt på sikkerhet. Det gir deg de samme sikkerhetsstyrkene som en sentralisert børs, men eiendelene forblir også hos deg.

PLX-tokenet kan også være en flott investering fordi det i skrivendestund kun er priset til $0,07. Så en potensiell investor trenger ikke nødvendigvis å tømme banken for å få eksponering mot PLX. Legg merke til at neste prisøkning i Pullix-tokenet er planlagt i 11 dager fra nå, i henhold til nettstedet.

Og så er det selvfølgelig en haug med andre medvinder som forventes å få kryptorommet til å skinne i 2024. Disse inkluderer at den amerikanske sentralbanken går over til å kutte renten og det totale tilbudet av Bitcoin halveres.

Alt dette kan også være til nytte for PLX-tokenet med tanke på at det er en kryptovaluta i kjernen. Du kan lære mer om Pullix og PLX-tokenet ved å klikke her.