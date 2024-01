Aluminiumsprisene holdt seg på kanten etter nok en serie svake økonomiske tall denne uken. Data fra TradingView viser at spot-aluminiumprisen handlet til $2300 per unse torsdag, mye lavere enn forrige ukes høyeste på $2392. Det er fortsatt 14 % under det høyeste punktet i 2023.

Utfordringer med tilbud og etterspørsel

Copy link to section

Aluminiumsprisen trakk seg tilbake etter de relativt svake PMI-tallene for industrien fra Asia og andre industriland. I Kina, den største forbrukeren, avslørte data fra National Bureau of Statistics (NBS) at PMI for industrien trakk seg tilbake til 49 i desember.

Den samme trenden skjedde i USA, der en rapport fra ISM viste at PMI for industrien steg litt til 47,4. I Europa kom PMI-tallet under 50 også. En PMI-lesing under 50 er vanligvis et tegn på at produksjonssektoren ikke har det bra.

Aluminiumsprisene har en tendens til å følge trender i produksjons- og byggebransjen. Det er fordi det brukes til å produsere gjenstander som vindusrammer, fly- og bildeler, redskaper og bokser blant andre.

Aluminium har også en tendens til å spore den globale pengepolitikken. Den falt i 2023 da sentralbanker i USA og Europa intensiverte sin renteøkningskampanje. Fed økte til en topp på to tiår på 5,50 % mens Den europeiske sentralbanken (ECB) økte til rekordhøye nivåer.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Høye renter påvirker aluminiumsprisene fordi de påvirker forbruk og produksjonsaktivitet. Det er tegn på at Fed vil utsette sine rentekutt ettersom krisen i Midtøsten fortsetter. I en uttalelse onsdag sa Feds Tom Barkin at Fed til og med kan heve renten i år.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

I mellomtiden har aluminium gått gjennom et forsyningsoverskudd, godt hjulpet av sterk russisk produksjon. Dette forklarer hvorfor lagring på London Metal Exchange (LME)-lagrene har hopet seg opp. Mens vestlige land har varslet sanksjoner mot Russland, har utenlandske kjøpere fortsatt lov til å kjøpe aluminiumet.

Når vi ser fremover, kan aluminiumprisene klare seg godt, hjulpet av en bedring av den globale økonomien når sentralbanker begynner å lempe politikken. Dette forklarer hvorfor jernmalmprisene har steget kraftig de siste månedene.

Videre vil metallet bli støttet av veksten i sivil- og forsvarsindustrien. Også bilindustrien forventes å gjøre det bra i år, drevet av ICE og elektriske kjøretøy. I et nylig notat sa analytikere ved ING:

“Våre kortsiktige utsikter forblir nøytrale til bearish for etterspørselen, og vi ser ikke for oss en betydelig bedring før andre kvartal 2024, som bør være utgangspunktet for rentekutt i den amerikanske sentralbanken.”

Aluminiumsprisprognose

Copy link to section

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at aluminiumsprisen har vært i jevn bedring de siste ukene. Den siste tiden har imidlertid prisen trukket seg tilbake ettersom bekymringene for Kinas økonomi bleknet. I denne retretten har aluminium falt under nøkkelstøttenivået på $2 362, det høyeste punktet 2. oktober.

Aluminium forblir over 50-dagers og 25-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). Det nærmer seg også den første motstanden til Andrews Pitchfork-verktøyet. Derfor mistenker jeg at metallet vil ha litt kortsiktig volatilitet og deretter sprette tilbake i de kommende månedene. Mer oppside vil bli bekreftet hvis prisen beveger seg over YTD-høyden på $2,391.