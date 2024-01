Når inntjeningssesongen begynner i USA og andre land, har det fått noen av oss markedsovervåkere til å lure på hvordan Russland har det for tiden, nesten to år etter invasjonen av Ukraina.

Det har vært bemerkelsesverdig stille fra nesten alle russiske selskaper (de som i alle fall ble i Russland, og mange gjorde det ikke) som sluttet å rapportere fullstendige økonomiske resultater ettersom krigen med Ukraina tok fart. Noen rapporterer nå ikke lenger resultater i det hele tatt.

Så, det er ikke mye å gå på bortsett fra deler av informasjon som kan snappes opp her og der – men det trengs ikke et geni for å finne ut at Russland sannsynligvis ikke gjør det så bra.

Diamanter er ikke evig

Det er to grunner som stikker ut, for tiden. Den ene er at den 3. januar kunngjorde Det europeiske råd i Den europeiske union en ny oppføring på sin sanksjonsliste, i lys av den pågående Ukraina-krigen.

Denne oppføringen var PJSC Alrosa – det største diamantselskapet i verden og desidert et av Russlands største selskaper totalt sett – samt Alrosas administrerende direktør.

Om beslutningen om å innføre den nye sanksjonen sa EU at:

Forbudet mot russiske diamanter er en del av et G7-arbeid for å utvikle et internasjonalt koordinert diamantforbud som tar sikte på å frata Russland denne viktige inntektskilden. De som er utpekt [for sanksjoner] er underlagt en eiendelfrysing og EU-borgere og selskaper er forbudt å stille midler tilgjengelig for dem. Fysiske personer er i tillegg underlagt et reiseforbud, som hindrer dem i å komme inn eller transitt gjennom EUs territorier.»

Dette kommer mindre enn en måned etter at EU allerede hadde innført sin tolvte runde med store sanksjoner mot Russland, som plasserte 86 selskaper og 61 enkeltpersoner på den stadig voksende listen over russiske sanksjoner.

Ikke en slik gass

Så er det det faktum at det, mindre enn en uke før dette, også var dårlige nyheter fra naturgassproduserende selskapet Gazprom.

Gazprom er allment ansett for å fortsatt være Russlands største selskap etter markedsverdi, og sannsynligvis også dets største bedriftsprodusent av inntekter for landet.

Ifølge Reuters sendte Gazprom ut et brev 19. desember angående deres “inntekter”. Selv om ingen fullstendige resultater ble offentliggjort av selskapet, sa det at det spådde at EBITDA snart ville falle med nesten 40 prosent for året 2023 sammenlignet med 2022.

Dette er alvorlig, som de fleste investorer vet – EBITDA-tall (som står for “inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering”) regnes ofte som den eneste virkelig nøyaktige beregningen for helsen til et selskaps kontantstrøm og dermed bærekraften.