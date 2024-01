2022 var et katastrofeår for kryptorommet da skandaler og kollaps resulterte i en betydelig økning i utstrømmingen. Men så kom 2023 og sammen med det, interessen for kryptovalutaer.

Og nå ser 2024 godt posisjonert ut for nok et sterkt år, spesielt fordi Securities & Exchange Commission forventes snart å godkjenne en Spot Bitcoin ETF som vil drive institusjonell interesse inn i kryptoindustrien.

Dessverre, på rundt $45 000, er Bitcoin kanskje ikke en passende eller snarere en gjennomførbar investering for mange som er interessert i kryptovalutaer.

For slike investorer er det tre meme-mynter – ApeMax, CorgiAI og Memeinator – med potensial til å styrke seg i 2024. La oss utforske hver av disse individuelt.

ApeMax

ApeMax er verdens første Boost-to-Earn-kryptovaluta. Denne unike innsatsmodellen gjør det mulig for innehavere å tjene belønninger for å “booste” hvilke enheter de liker.

Tilgang til ApeMax er umiddelbar når meme-mynten er kjøpt. I følge David Kemmerer – administrerende direktør for CoinLedger:

Med ApeMax sitt mer gamifiserte system vil jeg tro at dette er en mynt som vil tiltrekke seg oppmerksomhet og derfor verdi i 2024.

ApeMax er for tiden i sitt forhåndssalg som så langt har samlet inn nærmere 1,8 millioner dollar, noe som tyder på sterk etterspørsel. Det som er mest interessant med denne meme-mynten, er at prisene stiger en gang hver 24. time – den neste er planlagt til omtrent 18 timer fra nå.

CorgiAI

CorgiAI er en plattform som gir deg eksponering for den raske veksten i meme-mynter så vel som kunstig intelligens.

Prosjektet bruker AI for å utvikle en meme-generator. Det desentraliserte fellesskapet bruker det opprinnelige tokenet med navnebror som børsmedium.

CorgiAI gikk til all time high den siste uken i desember, men har trukket seg tilbake siden, noe som kan ha skapt en mulighet til å investere i denne kryptomynten. CorgiAI har en markedsverdi på nær 600 millioner dollar i skrivende stund.

Legg merke til at Statista anslår at kunstig intelligens vil tidobles som et marked mellom nå og slutten av 2030. Det er den typen vekst du kan benytte deg av med CorgiAI.

På samme måte som CorgiAI, er Memeinator en annen nylig lansert mynt for å spille den raske veksten i AI.

Memeinator

Memeinator definerer sitt oppdrag som total dominans av memerommet. Og hvordan har den tenkt å gjøre det? Den bruker kunstig intelligens for å lete etter svake mynter på internett og eliminere dem for å gjøre meme-myntene tryggere og mer attraktive for seriøse investorer.

I løpet av noen måneder har Memeinator forhåndssalg samlet inn nær 3,0 millioner dollar, noe som tyder på at oppdraget deres resonerer godt med investeringsmiljøet. MMTR vil gå live på bemerkelsesverdige kryptobørser etter forhåndssalget som vanligvis har en tendens til å resultere i prisstigning.

Og så er det andre medvinder som kan bidra til å låse opp neste etappe. Disse inkluderer at den amerikanske sentralbanken kuttet renten tre ganger i 2024 som medlemmer av Federal Open Market Committee signaliserte nylig som Invezz rapporterte her.

Interessert i å finne ut mer om Memeinator og investere i MMTR-mynten med noen få enkle trinn? Besøk nettsiden på denne lenken.

Konklusjon

Meme-mynter kan være en risikabel investering, spesielt med tanke på historien om svindel.

Men det er også verdt å vurdere den andre siden av denne mynten. Visste du at meme-mynter knapt var verdt nok til å bli kalt et marked før pandemien, men ved slutten av 2022 var det et marked verdt 20 milliarder dollar?

Det er en aggressiv vekstbane som du kan være en del av og tjene penger på hvis du velger å investere i ApeMax, CorgiAI eller Memeinator som vi diskuterte ovenfor.