Ny Solana meme-mynt utfordrer Bonk, men kan Memeinator dominere dem alle?

Etter at Bonk (BONK) tråkket på bremsen etter sin meteoriske stigning de siste to månedene, byr en annen Solana meme-mynt Myro (MYRO) på å ta over.

Er denne nylig lanserte meme-mynten med hundetema et bedre kjøp i dag? Eller kan forhåndssalget til Memeinator (MMTR) være verdt å investere i midt i prognosene for oksemarkedet i 2024?

Myro (MYRO) stiger mens Bonk glipper

Solana-baserte Bonks pris steg til et rekordhøyt nivå på $0,00003416 i desember da meme-tokenet gjennomførte store kryptobørsoppføringer. SOLs løp til priser over $123 kom da BONKs rally hjalp det med å passere Pepe (PEPE) i markedsverdi.

Men BONK sliter med momentum med en nedgang på 44 % de siste to ukene, dette kommer ettersom SOL-prisen faller under $100. Bonks markedsverdi har falt fra over 1 milliard dollar til for tiden rundt 621 millioner dollar. Midt i denne nedgangen for Bonk, er Myro (MYRO) satt til å bli den nye Solana-økosystemet hunde-meme-kongen?

Myro er en meme-mynt oppkalt etter kjæledyrhunden til Solanas medgründer Raj Gokal. MYRO-prisen ble lansert i november og ønsker å dominere Solana meme-myntøkosystemet, og har nådd topper på $0,082.

I følge data fra CoinGecko er MYROs gevinster den siste uken for tiden på 304 %. Med mer enn 40 % i kursgevinster på 24 timer, ser MYRO på markedsverdien på 100 millioner dollar og kan potensielt bryte til prisnivået på 0,1 dollar.

Myro har en maksimal forsyning på 1 milliard MYRO og dens whitepaper skisserer potensielle verktøytilbud og aktiviteter. Selv om det kan se ytterligere trekkraft ettersom meme-markedet tar et friskt ben opp, er langsiktige utsikter for investorer sannsynligvis tiltrukket av en ny utfordrer som gjør bølger i forhåndssalgsmarkedet.

Memeinator (MMTR): Mer enn en meme-mynt

En av ulempene med meme-mynter har vært deres iboende mangel på ekte nytte. Mens Dogecoin og Shiba Inu har markert seg i kryptorommet som beste meme-mynter, har de fleste andre meme-tokens bleknet ettersom den første hypen tørker.

The Memeinator (MMTR) er en ny AI meme kryptovaluta inspirert av den globale hitfilmen Terminator. Som en hyllest til franchisen, er meme-prosjektet fra fremtiden her på et klart oppdrag: ta ut trusselen som svake og verdiløse meme-mynter utgjør for det bredere kryptorommet.

Virkelig nytte i tydelig kartlagt gamification, staking og andre produktlanseringer kan sette den godt foran andre tokens når den lanseres.

Hvorfor kan Memeinator være en god langsiktig innsats?

Ettersom den styrker statusen som en av de beste meme-myntene å kjøpe i 2024, øker tilliten til Memeinator.

Etter å ha startet med 29 etapper, tok fellesskapet et stort steg videre med en reduksjon til 20. Tokenonics tjente på dette, med 129 millioner av de 1 milliarden MMTR som ble brent fra seks av de 9 stadiene.

Staking er også allerede live, mens den voksende fellesskapets trekkraft ikke bare sees med deltakelsen i $250k Virgin Galactic giveaway, men i sosiale medier. I følge data på Memeinator-nettstedet har prosjektet tiltrukket seg over 7K og 11K medlemmer på tvers av Discord- og Telegram-kanalene.

Memeinators forhåndssalg har samlet inn imponerende 3 millioner dollar da det senker gasspedalen i trinn 11 av token-salget. Den nåværende prisen er $0,0186 og er anslått å stige til $0,0292 i sluttfasen. Gitt styrken til Memeinators verdiforslag, gjenoppblomstring i meme-mynter og generelle markedsutsikter, kan det være verdt det å kjøpe MMTR i dag.

MMTRs verdi kan øke med ytterligere 65 % ved slutten av forhåndssalget, med uthevede faktorer som hjelper den med å utfordre den generelle dominansen. Interessert i mer informasjon om Memeinator? Sjekk ut whitepaperen deres her.