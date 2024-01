Kryptomarkedet er fortsatt en dynamisk bransje, og entusiaster ser ut til å være mer tiltrukket av praktisk, nytte og smart investering når de samhandler med digitale mynter i 2024. Mens toppaktiva dominerer trendene, forbereder kryptoer under radaren seg for betydelig vekst.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) og Telegrams Bitbot (BITBOT) er blant de mindre kjente kryptoprosjektene som er klar for betydelige prisstigninger i år.

Linear Finance(LINA)

Linear Finance presenterer en avansert blokkjede med innovative verktøy og et førsteklasses grensesnitt, noe som gjør kryptoinvesteringer smidig selv for nye spillere. Det gir også brukere tilgang til opsjonshandel – et felt en gang tilgjengelig for Wall Street-haier.

Deres desentraliserte utveksling reduserer behovet for sentraliserte plattformer med økt sikkerhet og reduserte avgifter.

LINA, blokkjedens opprinnelige mynt, handlet i en gjenopprettingsmodus under denne publikasjonen, opp over 8 % til gjeldende pris på $0,008253. Markedsverdien er $48.404.708.

Eksperter stoler på at opsjonsmarkedet kan vokse eksponentielt i 2024, og Linear Finance virker som en perfekt kandidat til å utnytte denne optimismen.

BitBot (BITBOT)

BitBot er en Telegram trading bot som har til hensikt å tilby detaljinvestorer verktøy for å navigere i kryptovalutamarkedet uten å være avhengig av flaks eller lide av massiv risiko. Telegram-bots blir stadig mer populært i industrien for digitale eiendeler ettersom de tilbyr innovative funksjoner som tradere kan bruke for å øke inntjeningspotensialet.

Hvorfor vurdere Bitbot?

Krypto-investorer kan være skeptiske til handelsroboter på grunn av de økte tilfellene av svindel i sektoren. For eksempel medførte den Telegram-baserte handelsboten Unibot at brukere tapte over $600 000 på grunn av en utnyttelse.

Bitbot ønsker å forhindre det ettersom det prioriterer brukersikkerhet. Den bruker det nøkkelløse systemet MPC, som hindrer enhver part i å få tilgang til eller se hele nøkkelen, og lover nøyaktighet og økt personvern.

Bitbot inkluderer også anti-rug pull-funksjoner, som forhindrer svindel som involverer utviklere som pumper en eiendel før de dumper den og forsvinner med brukermidler.

BITBOT-innehavere nyter forskjellige fordeler, inkludert et innebygd henvisningsprogram og kopihandel for nybegynnere og ufaglærte spillere for å duplisere handler fra erfarne markedsdeltakere.

Sun (SUN)

THE Sun altcoin driver Tron-økosystemet, en høyytelses blokkjede kjent for sin hastighet og skalerbarhet. Brukere bruker SUN-tokenet for innsatsbelønninger, styringsstemmegivning og transaksjonsgebyrer.

Tron ser økt bruk i ulike segmenter, inkludert NFT-er og DeFi, og skaper et lukrativt miljø for SUN å blomstre. Enkeltpersoner kan bruke altcoinen til å tjene imponerende innsatsbelønninger, noe som gir en sjanse for passiv inntekt.

I tillegg kan SUN-innehavere bidra til blokkjedens fremtidige mål ved å stemme, sementere en følelse av fellesskap og eierskap. Videre gjør prosjektets lavere markedsverdi SUN til et undervurdert investeringsalternativ med et betydelig oppsidepotensial.

SUN steg 2,75% dagen før for å handle til $0,007731. Markedsverdien svinger på $75.885.978.

