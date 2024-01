Helium (HNT) -prisen er tilbake over $7,00 etter å ha skutt i været med mer enn 43 % i løpet av de siste 24 timene. I mellomtiden handles prisen på Internet Computer (ICP) over $13,00 etter å ha steget 20 % i samme periode.

Mens krypto blir grønt midt i Bitcoins topp til topper på $47k, har sentimentet falt inn i forhåndssalget av det nye kryptoprosjektet Pullix (PLX). Dette har økt utsiktene til et potensielt prisbrudd når PLX-tokenet offisielt lanseres. Her er prisutsiktene for HNT, ICP og PLX.

Helium (HNT)-prisen er klar til at bulls eye break over $10

Helium er en av de viktigste blokkjedeplattformene i desentralisert offentlig infrastruktur (DePin). Veksten det siste året har falt sammen med et større skifte mot desentralisert trådløs infrastruktur. Den Solana-drevne plattformen har sett en anstendig økning i volum etter at den annonserte en oppdatering av smarte kontraktsimplementeringer for protokollen.

HNT handlet til det laveste på $4,74 mandag 8. januar 2024. Det følger nedgangene sett den siste uken da Helium paret gevinster fra topper på $7,40 nådd tidligere i slutten av desember.

Men ettersom det bredere markedet viste motstandskraft midt i det stigende bullish Bitcoin ETF- sentimentet, flyttet ICP-prisen tosifret over natten og nådde topper på $7,18 tirsdag morgen.

Bitcoins økning forventes å fortsette, og med spesifikke priskatalysatorer på vei, kan HNT se på et nytt oppadgående trekk. Hvis kjøpere fortsetter å diktere markedssentiment, vil Helium-prisen sannsynligvis målrette et utbrudd over $10.

Internet Computer (ICP) stiger som aktivitetstopper i kjeden

Bortsett fra det generelle oksemarkedet som gir næring til gevinster over hele økosystemet, er ICP klar for en potensiell bullish fortsettelse på grunn av økningen i aktiviteten på kjeden.

I følge DeFiLlama har Total Value Locked (TVL) i dApps på protokollen økt betydelig de siste to månedene. TVL sto på rundt 2,1 millioner dollar i begynnelsen av november, men har passert 33 millioner dollar.

ICP-prisen forblir over en synkende trendlinje som den brøt under etter en ukentlig økning på 87 % i november 2023. Analytikere antyder at utbruddet kan føre til at prisen på Internet Computer vil øke til det primære motstandsnivået over $20. Bullish momentum vil sannsynligvis presse prisen til $31,69 og opplastingsnivået for oktober 2021 til rundt $43,27.

Pullix (PLX) tiltrekker seg investorer når den når fase 6 av forhåndssalget

Pullix (PLX) kan bidra til å møte likviditetsutfordringen som det desentraliserte finansøkosystemet (DeFi) står overfor. Det kan også være løsningen på avveiningen investorer står overfor når de bruker sentraliserte børser. Nylige hendelser rundt CEX-plattformer, og det økende behovet for det beste fra både CEX-er og DEX-er, setter Pullix i en sterk posisjon når den endelig lanseres.

Det er potensialet for denne hybridbørsen som tiltrekker seg enorm interesse fra hele markedet, med mer enn $3,1 millioner samlet inn i det pågående forhåndssalget.

Ettersom investorer tar en andel av de 60 % av 200 millioner PLX tilgjengelig for forhåndssalgsdeltakere, har tokens verdi økt fra $0,04 til $0,08. Dette kan øke betydelig ettersom forhåndssalget fortsetter å øke. Når forhåndssalget avsluttes, og tokens begynner å handle på tvers av markedet, kan PLX eksplodere.

Du kan lære mer om Pullix her.