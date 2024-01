Den russiske rubelen har beveget seg sidelengs de siste dagene ettersom prisen på råolje fortsatte å trekke seg tilbake. USD/RUB -kursen handlet til 89,76 tirsdag, hvor den har ligget fast de siste ukene. Denne prisen er omtrent 12,45 % under det høyeste punktet i 2023.

Råoljeprisen går tilbake

Valutakursen mellom USD og RUB har holdt seg i en konsolideringsfase ettersom tradere ser de pågående energiprisene trekke seg tilbake. Brent, den globale referansen, har trukket seg tilbake til $77 mens West Texas Intermediate (WTI) har falt til $72,50. Russiske uraler har beveget seg under $60.

Råoljeprisene falt da investorer reagerte på beslutningen fra Saudi-Arabia om å kutte prisene i et forsøk på å ta markedsandeler. Dette trekket vil sannsynligvis få andre land til å senke prisene i løpet av de neste månedene.

Råolje er den viktigste varen for Russland siden den er den største eksporten. De siste dataene viser at landet eksporterer over 3,34 millioner fat om dagen, og landet har lovet å fortsette med sine eksportkutt til 500 000 i tråd med OPEC+-avtalen.

Russland har klart å omgå sanksjoner fra vestlige land ved å selge sin olje til asiatiske land, først og fremst India og Kina. Også landets oljeforsendelser har fortsatt å passere gjennom Rødehavet selv mens Houthi-angrepene fortsetter.

Derfor mener analytikere at russisk økonomi gjør det bedre enn ventet. Den økte med 5,5 % i tredje kvartal mens IMF anslår at den vil vokse med 1,1 % i 2024. Arbeidsledigheten er fortsatt lav mens industriproduksjonen fortsetter.

Den andre viktige USD/RUB-nyheten denne uken vil være den kommende amerikanske konsumprisindeksen (CPI). Økonomer spurt av Reuters forventer at dataene viser at kjerneinflasjonen falt til 3,8 % i desember, mens den overordnede KPI steg litt til 3,2 %.

Disse tallene, sammen med forrige ukes NFP-rapport , vil bidra til å sette tonen for Federal Reserve. Økonomer har blandede meninger om når Fed vil begynne å kutte renten. Noen ser at det begynner å kutte renten i mars, mens andre ser at Fed begynner i juni.

USD/RUB teknisk analyse

USD/RUB-diagram av TradingView

USD/RUB-paret toppet seg på 102,53 i 2023 og gjenopptok deretter den nedadgående trenden. Den har nå beveget seg under 50-dagers og 25-dagers glidende gjennomsnitt. Det viktigste er at paret har dannet et symmetrisk trekantmønster, som vises i svart.

Den Stokastiske Momentum Index (SMI) og Relative Strength Index (RSI) har flyttet til nøytrale poeng. Derfor er utsiktene for paret nøytrale med et bearish bias. Hvis dette skjer, vil neste nivå å se på 86,98, det laveste punktet fra 21. november.