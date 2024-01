Kryptovalutaer er i fokus torsdag etter at Securities & Exchange Commission i USA endelig utstedte sin etterlengtede godkjenning for Spot Bitcoin ETFer.

Hvorfor er en Bitcoin ETF en stor sak?

Den amerikanske regulatoren godkjente totalt 11 søknader for de nevnte børshandlede fondene i går kveld som også presset aksjer i Coinbase opp siden kapitalforvalterne har valgt det som en depotpartner for ETF-ene.

En godkjenning fra SEC er meningsfullt for kryptoområdet med tanke på at Spot Bitcoin ETFer forventes å øke institusjonell interesse for BTC betydelig. Bernstein-analytikere forventer for eksempel at disse fondene vil forvalte omtrent 10 % av Bitcoins globale forsyning de kommende årene.

Wall Street er også overbevist om at tilstrømningen av institusjonell kapital vil resultere i en massiv økning i prisen på en Bitcoin. Tidligere denne uken sa Standard Chartered at verdens største kryptovaluta kan nå $200 000 neste år hvis Securities & Exchange Commission virkelig godkjenner ETFene.

Hvis det rallyet virkelig inntreffer – er det tenkelig at den relaterte fordelen vil sildre ned til andre kryptospillere også siden Bitcoin er deres fakkelbærer. Disse kan inkludere nylig lanserte prosjekter som Pullix.

Pullix drives av et native token

Pullix kan dra nytte av den regulatoriske godkjenningen for Bitcoin ETF-ene ettersom den drives av et native token det kaller “PLX”.

Så når de børshandlede fondene leverer det forventede løftet til BTC og det begynner å trekke resten av markedet med seg, kan Pullix-tokenet begynne å bære frukter for de som investerte i det på et tidlig stadium.

PLX koster for øyeblikket kun $ 0,08 og forventes å se neste prisøkning om omtrent 15 dager fra nå, i henhold til tidtakeren på nettstedet.

Pullix har så langt samlet inn godt over 3,3 millioner dollar via det pågående forhåndssalget som sier mye om etterspørselen denne nye kryptotokenen tiltrekker seg. Du kan finne ut mer om PLX ved å klikke her.

Pullix ønsker å fikse likviditetsproblemet

I kjernen er Pullix en hybridbørs som lar deg dra nytte av det beste fra en sentralisert børs uten å måtte gi opp det beste fra en desentralisert børs.

Pullix er overbevist om at det å sette det positive fra begge sider sammen fungerer som en løsning på likviditetsproblemet som vanligvis er forbundet med en DeFi-børs.

Det som gjør Pullix desto mer interessant er to ting. Først er dens trade-to-earn-modell som i hovedsak belønner for deg å gjøre det du allerede elsker, dvs. å handle på kryptobørsen.

For det andre deler plattformen en del av inntektene sine med de som er investert i det opprinnelige PLX-tokenet, som fungerer som en spennende ny modus for fast passiv inntekt. Interessert i å finne ut mer om Pullix og PLX-tokenet? Klikk her for å besøke prosjektets nettside.

Annen medvind som kan hjelpe PLX

En av grunnene til at Pullix ser sterk etterspørsel etter sitt opprinnelige token i forhåndssalget, er fordi prosjektet forplikter seg fullt ut til sikkerhet.

Interessant nok er en Bitcoin ETF ikke den eneste medvinden som kan være til fordel for PLX eller kryptomarkedet for øvrig i 2024. Den amerikanske sentralbanken forventes å kutte rentene flere ganger i år.

Det er viktig fordi penger har en tendens til å strømme inn i risikoaktive eiendeler som kryptovalutaer når sentralbanken blir mild når det gjelder pengepolitikken. Medlemmer av FOMC signaliserte nylig tre rentekutt i 2024 som Invezz tidligere har rapportert.

Til slutt, bitcoin-tilførselen er beregnet til å halveres i april som kommer, som historisk sett har vært en velsignelse for prisen. Det er en annen medvind som også kan reflekteres i andre kryptovalutaer, inkludert Pullix-tokenet. Du kan besøke Pullix-nettstedet på denne lenken for å utforske måter å investere i PLX-tokenet.