I et banebrytende grep for å forbedre tilgjengeligheten av kryptovaluta i Afrika, har Coinbase, en ledende amerikansk kryptovalutabørs, inngått et strategisk partnerskap med Yellow Card, en afrikansk stablecoin-børs. Dette samarbeidet tar sikte på å bringe økonomisk muligheter til millioner i fremvoksende økonomier over hele kontinentet.

I mellomtiden forbereder Pullix, en hybrid kryptobørs, seg på å redefinere handelslandskapet med innovative løsninger i tillegg til det pågående PLX-token-forsalget.

Coinbase og Yellow Card-partnerskap

Coinbase sin allianse med Yellow Card signaliserer et sentralt øyeblikk for adopsjon av kryptovaluta i Afrika. Yellow Card, et Coinbase-porteføljeselskap, vil spille en avgjørende rolle i å utvide Coinbase sine tjenester til 20 afrikanske land.

Fra februar vil partnerskapet gi over halvparten av Afrikas befolkning tilgang til USD Coin (USDC), en stabil mynt knyttet til amerikanske dollar, gjennom Coinbase Wallet-appen.

Yellow Cards ekspertise innen lokale betalingsmetoder vil bli utnyttet gjennom integreringen av Yellow Card-widgeten i Coinbase Wallet-appen. Dette samarbeidet tar sikte på å forenkle kjøp og overføring av USDC for afrikanske brukere, og tillater avgiftsfrie transaksjoner via e-post og populære meldingsapper som WhatsApp, iMessage og Telegram.

Videre kan Yellow Card-brukere utnytte Base-kjeden, en Ethereum lag 2-løsning inkubert av Coinbase, for kostnadseffektive transaksjoner.

Ved å understreke USDC, har Coinbase som mål å møte økonomiske utfordringer i regioner med høy inflasjon og avhengighet av pengeoverføringer. Partnerskapet er sett for seg som en katalysator for økt økonomisk frihet på steder som historisk har manglet det, og baner vei for etableringen av et moderne finanssystem.

Pullix bygger bro over gapet med en hybrid børsmodell

Mens Coinbase og Yellow Card gjør fremskritt i å utvide kryptotilgangen i Afrika, er Pullix klar til å redefinere handelsopplevelsen med sin innovative hybride børsmodell. Pullix har som mål å bygge bro mellom desentraliserte og sentraliserte børser, og tilby brukere fordelene fra begge verdener.

Plattformens unike tilnærming adresserer likviditetsproblemet i desentralisert finans (DeFi), en langvarig hindring for veksten av desentraliserte børser. Pullix tilbyr en enhetlig plattform som kombinerer styrken til sentraliserte og desentraliserte børser, og gir brukerne sømløs tilgang til likviditet og muligheten til å handle ulike eiendeler globalt.

Pullix sin forpliktelse til brukersikkerhet skiller den ut i kryptoområdet. Brukere beholder forvaring av sine eiendeler mens de drar nytte av sikkerhetsfunksjonene til en sentralisert sentral. Plattformen tilbyr dyp likviditet, gearing på opptil 1000:1 og en styringsmodell som lar token-innehavere bidra til markedstilskudd og foreslå nye eiendeler.

Pullix sitt økosystem strekker seg utover hybridbørsen, og tilbyr en rekke funksjoner for å imøtekomme ulike handelsbehov. Plattformen inneholder en utlånsprotokoll for passiv inntekt, en desentralisert, multichain-avkastningsoptimerator kalt VaultX, og en desentralisert finans (DeFi) og NFT-lanseringsrampe for spennende investeringsmuligheter.

Brukere kan engasjere seg i avkastning, staking og likviditetstilførsel mens de drar nytte av sikkerheten til en ikke-forvaringsbørs. Plattformens automatiserte løsninger, inkludert AI-støttede handelsverktøy og en kopihandelsfunksjon, forbedrer brukernes handelsstrategier og potensielle fortjeneste.

PLX token forhåndssalg og ‘Trade-to-Earn’-mekanisme

I hjertet av Pullix er dens opprinnelige token, PLX, kryptomarkedets første “Trade-to-Earn” kryptovaluta.

PLX-tokenholdere kan tjene umiddelbare belønninger for handel på plattformen og deltakelse i handelsutfordringer. Det som skiller PLX er dens inntektsdelingsmekanisme, som lar token-innehavere tjene på de daglige inntektene som genereres av børsen.

I det pågående forhåndssalget som for tiden er i sin sjette fase, vil 60 % av PLX-tokens tildeles tidlige deltakere, noe som gir dem muligheten til å engasjere seg i den unike Trade-to-Earn-modellen. Forhåndssalget, med en fast forsyning på 200 000 000 PLX-tokens og en startpris på $0,04, presenterer et attraktivt forslag for tradere som søker en ny måte å tjene belønninger på og bidra til likviditeten til plattformen.

Hvis du er interessert, går PLX-tokenet for $0,08 i det nåværende stadiet, og prisen er forventet å stige i løpet av de neste 14 dagene. Ut fra tallene har verdien av tokenet allerede doblet seg og tidlige deltakere teller allerede fortjeneste. For å delta i Pullix-forsalget kan du besøke den offisielle nettsiden for forhåndssalget.