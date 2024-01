Krypto har gått inn i en ny investeringsæra med spot Bitcoin ETF-handel som går live for første gang i USA på torsdag. Etter hvert som markedsforventningen svulmer, sier en toppøkonom at denne utviklingen kan heve kryptoinvesteringer til et annet nivå.

Midt i en megastart på spot-ETF, med spådommer om Bitcoin (BTC) og krypto-virvlende, kan den nye Telegram-handelsboten Bitbot (BITBOT) være en annen spillveksler for tradere?

El-Erian sier at ETFer vil utvide deltakelsen i kryptoinvesteringer

Mohamed El-Erian, president for Queens’ College, Cambridge og sjeføkonomisk rådgiver i Allianz, har delt sine syn på hva SECs godkjenning av spot Bitcoin ETFer betyr for kryptovalutasektoren, og bemerket at oppfordringer om at dette var en “game-changer” var “Ikke sant”.

El-Erians kommentarer, delt via hans offisielle X-konto 11. januar, kom da Bitcoin ETF-markedet så over 1,3 milliarder dollar i volum i løpet av de første timene med handel. Den historiske dagen falt sammen med en kraftig svingning i prisen på referansekryptovaluta, hvor BTC hoppet til over $48k før den trakk seg tilbake til rundt $46k.

I en kommentar til ETF-trenden på stedet og hva det kan bety for Bitcoin-investeringer, bemerket El-Erian:

“Talsmenn har rett i å kalle dette en “game changer” for #crypto som en finansiell eiendel/investering, men ikke som en potensiell global valuta. Denne #SEC-beslutningen vil gjøre mer enn å utdype og utvide deltakelsen i #Bitcoin #investering.”

I tillegg til å “bekjempe legitimitetsbekymringer drevet av de godt publiserte skandalene de siste årene,” er godkjenningen og handelen en bemerkelsesverdig utvikling som forankrer krypto som en ressurs i investeringsverdenen. Dette bør være tilfelle til tross for at ETF-ene ikke betyr at Bitcoin vil vokse til en global valuta, bemerket El-Erian.

Markedseksperter sier at enorme tilførsler til Bitcoin ETFer kan katalysere Bitcoin-prisvekst, åpne opp muligheter og revolusjonere det bredere kryptoinvesteringsområdet. Det er denne voksende investeringsverdenen som Bitbot (BITBOT) kan omdefinere.

Hva er Bitbot?

Bitbot er satt til forhåndslansering 17. januar, og er en Telegram-handelsbot designet for å gi detaljinvestorer tilgang til handelsverktøy av institusjonell kvalitet. Telegram-bots er tilpassede handelsverktøy eller apper som lar investorer dra nytte av Bitcoin-investeringsverdenen, uten å stole på anelser eller utsette seg selv for visse risikoer.

Bitbot, et nytt prosjekt, inneholder betydelige forbedringer sammenlignet med Telegram-handelsroboter som for tiden er på markedet.

Som den første handelsboten uten forvaring, har den et nytt lag med sikkerhet. Med Bitbot har brukere full suverenitet over sine eiendeler – nøklene dine, dine eiendeler. Nylige utnyttelser i Telegram-bots-økosystemet betyr at Bitbots eventuelle lansering allerede er en svært etterlengtet begivenhet.

Bortsett fra å bruke MPC Custody og et nøkkelløst system, har Bitbot innebygd Anti-MEV Bot og anti-rug funksjoner, og legger til enda et lag med beskyttelse mot ondsinnede overvåkingsroboter eller potensielle svindel.

BITBOT forhåndssalg lanseres neste uke

I forkant av lanseringen av handelsplattformen er det opprinnelige BITBOT-tokenet satt til forhåndssalg. Dette er en mulighet for handelsmenn til å bli med i fellesskapet, handle og investere.

BITBOT vil være styringstokenet og vil gi tilgang til en eksklusiv inntektsdelingsmodell. Andre fordeler ved å bli med i Bitbot vil inkludere tilgang til funksjoner som en edelstenskanner, kopihandel og passiv inntekt fra det innebygde henvisningsprogrammet.

