Ethereums prisstigning denne uken hjalp flere altcoins til å by på høyere terreng da Bitcoin varierte midt i den betydningsfulle handelsdebuten til spot-ETFer. Ethereum Classic, Optimism og Arbitrum postet bemerkelsesverdige prisfremskritt midt i markedets overflod.

Her er prisutsiktene for Hedera (HBAR) og Pepe (PEPE). Også i fokus er Meme Moguls (MGLS).

Hedera (HBAR)-prisen kan nå målet om $0,5 i 2024

HBAR er det opprinnelige tokenet til proof-of-stake-nettverket Hedera. HBAR, som nådde en all-time high på $0,56 i 2021, kan målrette seg mot dette nivået eller høyere dersom bredere markedsforhold smelter sammen til en sterk bullish katalysator.

En titt på det tekniske diagrammet for Hedera de siste tre månedene viser en opptrendbane, noe som tyder på at okser kan snu seg forbi tap sett den siste uken. Hvis prisene tar nytt momentum, kan brudd over $0,1-hindringen bane vei for en potensiell retest av ATH.

Adopsjon vil være nøkkelen til HBARs langsiktige utsikter, og den nylige alliansen mellom Hedera og Algorand for DeRec, et desentralisert lommebokgjenopprettingssystem, kan bidra til de mange katalysatorene i Hedera-økosystemet.

Pepe (PEPE): Er frisk oppsidemomentum mulig?

Pepes pris har falt mer enn 6% de siste 24 timene, ned til $0,000001351 i skrivende stund. Meme-myntens handelsvolum har også gått ned, og krympet med 36 % ettersom negativiteten tar overhånd.

Dagens handling følger et utbrudd fra en synkende parallell kanal, med priser som når topper på $0,00000150. Kryptoanalytiker Ali Martinez antydet at fortsettelse kunne bringe $0,0000016 i spill, med et potensielt løp til $0,0000019.

Mens PEPE faller ned kan ugyldiggjøre det bullish bildet kryptoanalytikeren fremhevet via X på torsdag, antyder kryptos 2024-utsikter at kjøpere har en sjanse til å hevde sin autoritet.

Meme Moguls (MGLS): Et potensielt 100x-token?

Meme Moguls (MGLS) er et nytt prosjekt i forhåndssalg hvis lansering vil se det bringe en unik spill-å-tjene-modell til meme-mynthandelsverdenen. Ettersom kryptoindustrien skaper bølger med markedsdebuten til spot Bitcoin ETFer, er en annen sektor av dette markedet som ser enestående interesse meme-baserte eiendeler.

Virale meme-tokens som Solana’s Bonk har lagt til et økosystem som har Dogecoin, Shiba Inu og Pepe. Meme Moguls er børsen der tradere kan glede seg over opplevelsen av simulert handel med alle ikoniske meme-eiendeler, og tilbyr funksjoner som kan hjelpe til med å frigjøre moguler utenom vanlige tradere.

Det opprinnelige MGLS-tokenet vil drive dette økosystemet, inkludert i stakingpooler og andre belønningsmekanismer. Foreløpig klar til $0,0027 i trinn 4 av forhåndssalget, kan MGLS ri på sin sannsynlige markedsdominans for å bli en av edelstenene i 2024.

