Metacade (MCADE) sitt bud på å bli den beste blockchain-baserte sosiale spillplattformen fortsetter etter at den gikk inn i 2024 på baksiden av en vellykket offentlig beta-lansering mot slutten av fjoråret. Nye og spennende partnerskap og milepæler i veikartet preget veksten gjennom året, og tok fart etter et svært vellykket forhåndssalg.

Nå i forkant av det som kan bli et stort første kvartal for det bredere kryptoområdet, ønsker play-to-earn-plattformen å ta utviklingen til neste nivå.

Hva har Metacade stilt opp og hva kan dette bety for det opprinnelige MCADE-tokenet ?

Metacade-partnere topp Cardano-spillet Outlaws Brawl

Metacade startet i år med flere storfilmer, inkludert partnerskap med BandZaiGame, Space Mavericks og DOGAMI.

På fredag kunngjorde Metacade at de har inngått samarbeid med Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) for å bringe Outlaws Brawl, et P2E-spill på Cardano til Metacade.

Det massive multiplayer first person shooter (FPS) actionspillet har fått enorm oppmerksomhet siden det ble avduket. HHMC sier at de ønsker å benytte seg av blockchain for å drive en spillkraft som ligner på Counter Strike og Fortnite. Partnerskapet utvider Metacades spillrekkevidde på tvers av plattformer til enda et topp blockchain-økosystem.

Dette kommer etter at Metacade gikk sammen med Blockchain Game Alliance.

Annonsert tidligere denne måneden, er samarbeidet et annet viktig høydepunkt og et som kan se plattformen utvide sitt inntog i økosystemet. P2E og Learn2Earn utvikler seg til store trender. I mellomtiden, ettersom flere mennesker lærer om blockchain-spilling og dets virkelige verktøy, kan en plattform som bringer spillere, utviklere og investorer sammen, som Metacade, se stor trekkraft.

Hva kommer for Metacade i 2024?

Det er noen dager til Metacade-fellesskapet får en oppdatering av hva teamet har i vente for dette kvartalet og året.

Som delt på den offisielle X-kontoen, vil Metacade-sjef Russell Bennett gi en oppdatering for hva du kan forvente i Q1, 2024 18. januar. Fellesskapet kan se Metacade-sjefen klokken 20.00 via YouTube. Se linken nedenfor:

I 2024 kan potensielle utviklinger inkludere lanseringen av Metacade-stipendprogrammet, introduksjon av en NFT-markedsplass og tidlig titt på AR/VR-spill.

Midt i dette kunne fellesskapet se en serie med flere viktige partnerskap bringe definerende spilllanseringer og konkurranser inn på Metacade. Også øverst på listen over gjøremål er markedsføring og deltakelse i globale kryptospill og blokkjede-arrangementer.

Men det er ikke alt. For å frigjøre det fulle potensialet til økosystemet sitt, har Metacade skissert et ambisiøst veikart. Bortsett fra de digitale passene, er innføring av større publikum på plass med krysskjede- og Web2-funksjoner.

MCADE-utsikter

Nyheter om Metacades siste partnerskap de siste ukene ble stort sett druknet i buzz som oppdager Bitcoin ETFer opprettet før godkjenning av US Securities and Exchange Commission (SEC). Men med SEC endelig etter en godkjenning et tiår etter den første ETF-søknaden, er 10. januar 2024 nå et vannskille som skal gi drivstoff til det bredere kryptoområdet.

Spilløkosystemet har hatt sin egen baneform opp de siste par årene, og Metacade er godt posisjonert for å utnytte dette. Ytterligere vekst kan hjelpe den innfødte tokens fremtidige pris, som på nåværende nivåer nær $0,012, er godt under all-time high på $0,045 nådd i mai i fjor.

Med alt som står i kø for Metacade-økosystemet, kan det gi MCADE-prisen et nytt høydepunkt.