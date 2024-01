Bemerkelsesverdige NFT-nyheter denne uken er fra videospillforhandleren GameStop, som har kunngjort at NFT-markedet vil stenge ned neste måned. Det børsnoterte selskapet siterer “regulatorisk usikkerhet” for sin beslutning om å avvikle NFT-virksomheten.

I mellomtiden har Pullix (PLX), en kommende handelsbørs som også vil tilby en DeFi og NFT Launchpad, fått betydelig gjennomslag under forhåndssalget.

GameStop stenger NFT-markedsplassen

GameStopNFT, blokkjedeplattformen som den USA-baserte spillforhandleren lanserte i slutten av oktober 2022, har lagt ut en melding på sin nettside om at NFT-markedsplassen vil stenge 2. februar 2024.

I følge GameStop er avgjørelsen dens nede på den “fortsatte regulatoriske usikkerheten til kryptorommet.” Selv om brukere ikke vil kunne kjøpe, selge eller handle NFT-er på plattformen fra ikrafttredelsesdatoen, vil de fortsatt få tilgang til disse funksjonene for sine beholdninger på andre NFT-markedsplasser.

«Med virkning fra 2. februar 2024 vil kunder ikke lenger kunne kjøpe, selge eller opprette NFT-er. Dine NFT-er er på blokkjeden og vil forbli tilgjengelige og salgbare gjennom andre plattformer, heter det i meldingen.

GameStops trekk for å lukke sin NFT-markedsplass følger fjorårets trekk for å avvikle selskapets kryptolommebok. Det kommer også noen måneder etter at Securities and Exchange Commission (SEC) anklaget et USA-basert NFT-prosjekt for brudd på verdipapirloven.

Til tross for dette og andre SEC-håndhevelseshandlinger, er kryptoindustrien positiv til at den nylige godkjenningen av spot Bitcoin ETFer er et avgjørende skritt i søken etter ytterligere regulatorisk klarhet. Det er å se et stadig mer bullish marked som ser nye muligheter.

Pullix (PLX): En hybrid børs

Sentraliserte børser, eller CEX-er, fortsetter å spille en viktig rolle i kryptorommet, og gir kritiske påløp og likviditet på institusjonsnivå. Men ulempene ved å bruke disse kryptobørsene har åpenbart vist seg etter massive implosjoner, inkludert FTX og andre. Flere som leter etter alternativer har valgt desentraliserte børser, eller DEX-er.

Sterke sikkerhetstiltak og kontroll over egne eiendeler gir DEX-plattformer en fordel. Likevel betyr problemet med likviditet at DEX-plattformer også har mangler. Tenk deg nå en børs som setter sammen det beste fra CEX og DEX.

Hybridbørsen som har kommet ut av dette har eksperter som antyder at det kan være en nøkkeltrend i 2024 og utover. Pullix byr på å være den dominerende aktøren i dette spirende kryptoområdet.

Hva gjør Pullix unik?

For kryptohandlere og investorer betyr den hybride infrastrukturmodellen som Pullix tilbyr én ting: tilgang til fordelene ved å bruke en desentralisert plattform samtidig som man utnytter likviditeten og bekvemmeligheten til en sentralisert plattform.

Pullix kombinerer ikke bare disse funksjonene, den tilbyr tilgang til en unik inntektsdelingsmodell.

Ved å handle og gi likviditet til automatiserte markedsmakere, tjener innehavere av den opprinnelige token PLX både fra sine handler og fra en andel av Pullix sin daglige inntekt. Selv om denne fellesskapsstøttede børsen er designet for å tilby avkastningsoppdrett og staking, vil den også ha en DeFi og NFT Launchpad.

Så med Pullix går fordelene utover sikkerhet og likviditet. Man kan også benytte seg av passive inntektsmuligheter på tvers av NFT-markedet.

Ettersom hybridbørser står sentralt i markedet, kan Pullix sin tilnærming skille den fra andre, og gi drivstoff for vekst etter lansering. Forhåndssalget tilbyr en mulighet for de som er interessert til å komme inn tidlig, med det opprinnelige PLX-tokenet tilgjengelig for $0,08 for øyeblikket i trinn 6.

For å lære mer om denne hybridbørsen og dens PLX-token, klikk her.