Tron, Bitcoin Cash, ICP-prisene stabile ettersom Pullix-forhåndssalget intensiveres

Prisene på kryptovaluta har svingt de siste dagene da investorer reagerer på denne ukens godkjenning av en spot Bitcoin ETF av Securities and Exchange Commission (SEC). Mens de fleste av dem økte kort tid etter det, trakk de seg tilbake, med Bitcoin falt fra $49 000 til $41 000.

Som jeg skrev på fredag, var denne retretten på grunn av en situasjon kjent som å kjøpe ryktene og selge nyhetene. I de fleste tilfeller har eiendeler en tendens til å stige i forkant av en større begivenhet og deretter trekke seg tilbake når de virkelige nyhetene skjer. I dette tilfellet skjedde nedgangen fordi ETF-godkjenningen allerede var forventet og bakt inn av investorer.

Noen altcoins gjør det bra

De fleste kryptovalutaer og Bitcoin-gruveaksjer stupte etter ETF-godkjenningen. Noen har imidlertid fortsatt å gjøre det bra. Pullix, et nytt kommende selskap, har nå samlet inn over 3,5 millioner dollar de siste månedene. Du kan kjøpe token her.

Samtidig har noen altcoins som Tron, Bitcoin Cash og Internet Computer gjort det bra. Trons TRX-pris steg med mer enn 5 % det siste døgnet, mens Bitcoin Cash steg med over 6 %. Internet Computer ICP økte med mer enn 4 %.

Disse altcoins steg av forskjellige grunner, med spekulasjoner som den mest sannsynlige årsaken. Når det gjelder Tron og Bitcoin Cash, tror analytikere at vi kan se noen ETF-forslag i løpet av de neste månedene.

Det mest logiske synet er at neste ETF-slagmark vil handle om Ethereum, den nest største kryptoen i verden. Det er imidlertid bekymring for at SEC ikke vil tillate ETF på grunn av dens stakingfunksjon.

ETF forventes også å avvise en spot Tron ETF på grunn av juridiske problemer med Justin Sun, grunnleggeren av plattformen. I 2023 anklaget SEC Justin Sun for å ha gjennomført en storstilt manipulasjonsordning gjennom ulovlig handel.

En Bitcoin Cash ETF er levedyktig på grunn av sin likhet med Bitcoin. Det er imidlertid lite sannsynlig at noe selskap vil søke om en BCH ETF på grunn av dets lave volumer. Internet Computer steg etter at Bitfinity samlet inn penger for å bygge et lag-2-nettverk for Bitcoin.

Pullix-tokensalget fortsetter

Pullix er et selskap som har som mål å bli en ledende aktør i kryptoindustrien. Det vil gjøre det ved å utfordre selskaper som Uniswap, dYDx og Binance ved å lage en hybrid børs som kombinerer funksjoner fra desentralisering (DEX) og sentralisering (CEX).

Målet med denne tilnærmingen er å gi kundene begge de to sidene og ved å sikre at det er tilstrekkelig likviditet i økosystemet. Det tar også sikte på å hjelpe kunder fra hele verden med å handle digitale eiendeler til lavere avgifter og lavere slipping.

Pullix gjennomfører nå et token-salg mens det bygger økosystemet sitt. Utviklerne har allerede samlet inn over 3,2 millioner dollar fra investorer. Disse kjøperne kan delta ved å bruke flere mynter som Bitcoin, Ethereum, BNB og Tether. Du kan lese Pullix-whitepaperen her.

Som andre eiendeler har investering i Pullix sine risikoer. For det første er det regulatoriske risikoer siden SEC kan hevde at Pullix-tokenet er en økonomisk sikkerhet. Det er også risiko for at tokenet ikke vil se mye etterspørsel når det blir offentlig. Dette betyr at du bør omfavne forsiktighet ved å bruke de beste risikostyringsstrategiene.