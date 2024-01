Uranprisene fortsatte sin oppgang ettersom bekymringen for tilbudet fortsetter. Som et resultat steg Global X Uranium ETF (URA) til et høydepunkt på $31,50, det høyeste punktet siden januar 2013, noe som gjør den til en av de beste resultatene i år. Den har steget med mer enn 400 % fra det laveste punktet i 2020.

URA-tilførselen øker

Global X Uranium ETF er et av de største fondene i energiindustrien med over 2,7 milliarder dollar i eiendeler. Den siste tiden har flere investorer fortsatt å allokere kapital i fondet ettersom etterspørselen økte.

Data fra ETF.com viser at fondet har hatt tilsig de siste fem månedene på rad. I alt har det lagt til over 370 millioner dollar i eiendeler. Denne trenden har hjulpet fondet til det høyeste nivået på mer enn et tiår.

URA er en ETF som gir investorer tilgang til noen av de største urangruveselskapene globalt. Noen av de største selskapene er Cameco, Nexgen Energy, Uranium Energy Corp og Paladin Energy. Det har også investert i Sprott Physical, et fond som har eiendeler i ekte uran.

De fleste selskapene i URA ETF er fra Canada etterfulgt av Australia, USA, Sør-Korea og Storbritannia. I de fleste tilfeller blir fondet ofte sett på som en god indirekte måte å investere i uran på.

Uranprisene har vært i en sterk stigende trend de siste månedene ettersom etterspørselen etter urankraft øker. I Europa har land som Tyskland og Frankrike bestemt seg for å forlenge levetiden til sin urankraft etter at Russland invaderte Ukraina.

Tilsvarende har Biden i USA økt investeringene i uran, som han mener vil hjelpe landet med å bevege seg til netto null-utslipp innen 2050. I en uttalelse forrige uke sa en sentral leder i energidepartementet:

“Å øke vår innenlandske uranforsyning vil ikke bare fremme president Bidens historiske klimaagenda, men også øke USAs energisikkerhet, skape godt betalende fagforeningsjobber og styrke vår økonomiske konkurranseevne.”

Samtidig er det bekymring for uranforsyningen. I en uttalelse forrige uke sa Kazatomprom, det største uranselskapet i verden, at produksjonen vil være mye lavere enn forventet. Den tilskrev denne nedgangen til en kraftig nedgang av svovelsyre, et avgjørende element i gruvedriften.

URA ETF aksjeanalyse

URA-diagram av TradingView

Når vi ser på det langsiktige månedlige diagrammet, ser vi at URA ETF har vært i en sterk oppgående trend i lang tid. Senest steg fondet over nøkkelmotstanden på $27,85, det høyeste punktet i november 2021. Det har også steget over 23,6% Fibonacci Retracement-nivå, et positivt tegn.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil fortsette å stige i løpet av de kommende månedene ettersom investorer sikter mot 38,2% retracement-punktet til $40,62. Denne målprisen er omtrent 28,73 % over dagens nivå og er i tråd med min siste URA-prognose.