Monetary Authority of Singapore (MAS) har tatt en resolutt holdning mot børsnoteringen av spot Bitcoin ETFer, i samsvar med deres forskrifter som anser kryptovalutaer som ikke kvalifiserte eiendeler for ETFer. Samtidig vekker den nylige godkjenningen av spot Bitcoin ETFer i USA global interesse.

I mellomtiden introduserer Meme Moguls-prosjektet en unik investeringsvei, med pågående MGLS forhåndssalgsaktiviteter i forkant. Denne artikkelen utforsker MAS’ posisjon og dykker ned i det potensielle alternativet presentert av Meme Moguls.

MAS’ sterke motstand mot Spot Bitcoin ETFer

Singapores reguleringsmyndighet utstedte en fast uttalelse som ikke tillot notering av spot Bitcoin ETFer i landet for detaljinvestorer. Avgjørelsen stammer fra utelukkelsen av kryptovalutaer, spesielt Bitcoin, som kvalifiserte eiendeler for ETFer i henhold til Singapores regelverk.

MAS la vekt på den svært flyktige og spekulative naturen til handel med kryptovaluta, og anså den som uegnet for detaljinvestorer. Til tross for denne begrensningen har detaljinvestorer i Singapore en kanal for å få tilgang til spot Bitcoin ETFer gjennom lisensierte kapitalmarkedsformidlere. Disse mellommennene, autorisert av MAS for utenlandske markedsrelaterte investeringer, er forpliktet til å sikre risikoavsløring og gjennomføre vurderinger av kundeegnethet.

Den regulatoriske holdningen understreker MAS sin forpliktelse til investorbeskyttelse og er i tråd med dens forsiktige tilnærming til handel med kryptovaluta. Denne tilnærmingen er spesielt relevant ettersom det globale markedet opplever en økning i interesse etter den nylige godkjenningen av spot Bitcoin ETFer av US Securities and Exchange Commission (SEC).

Spot Bitcoin ETFs-godkjenning i USA

Mens Singapore opprettholder en forsiktig tilnærming, godkjente US SEC nylig 11 spot Bitcoin ETFer. Utstedere som Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco og Ark Invest, i samarbeid med Swiss Crypto 21Shares, gikk inn i ETF-markedet. Lanseringen av disse ETF-ene genererte betydelig handelsvolum, med Grayscales Bitcoin Trust som oppnådde det høyeste førstedagshandelsvolumet i historien, og oversteg 2,3 milliarder dollar.

SEC-leder Gary Gensler ga imidlertid en forsiktig uttalelse, og understreket at byrået ikke godkjente eller støttet Bitcoin. Investorer ble oppfordret til å utvise forsiktighet på grunn av de utallige risikoene knyttet til Bitcoin og relaterte produkter.

Meme Moguls: tilbyr det en alternativ mulighet?

Midt i regulatoriske diskusjoner rundt Bitcoin ETFer, fremstår Meme Moguls som et unikt prosjekt som tilbyr en alternativ investeringsmulighet. For tiden midt i forhåndssalget introduserer Meme Moguls MGLS-tokenet som ryggraden i økosystemet.

MGLS-tokenet driver ulike komponenter i Meme Moguls-økosystemet, inkludert Moguls Casino, Exchange Trading Platform, Fantasy Trader og Mogul Land. Deltakerne deltar i meme-handel i et fantasimiljø, klatrer opp på topplisten for rikdom og låser opp eksklusive belønninger.

Tokenens startpris på forhåndssalget var $0,0019, og den går nå for $0,0027, i det fjerde trinnet av forhåndssalget. Tokenets verdi øker med hvert forhåndssalgsstadium, og gir tidlige fugler en mulighet til å tjene større avkastning når forhåndssalget avsluttes.

Mens detaljinvestorer navigerer i regulatoriske begrensninger på tradisjonelle kryptoaktiva, presenterer Meme Moguls et alternativt rom for meme-inspirert aktivahandel. Plattformen gir et levende fellesskap for meme-entusiaster til å koble seg til, dele innsikt og samarbeide.

I tillegg til MGLS-tokenverdien, tilbyr Meme Moguls en rekke belønninger som spenner fra avanserte gadgets og luksuriøse ferier til eksklusive opplevelser og pengepremier hver uke.

For å være en del av Meme Moguls-fellesskapet og muligens dra nytte av økosystemets tilbud, kan du besøke Meme Moguls offisielle nettsted og delta i det pågående $MGLS-forhåndssalget.