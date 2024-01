Solana (SOL) kan øke gevinsten over $100 etter at okser testet nøkkelnivået på nytt, med en økning i altcoins som sannsynligvis vil være en positiv katalysator. På den annen side har Pocket Network (POKT) sett et betydelig oppsidepress de siste 24 timene ettersom prisen når sitt høyeste nivå siden mai 2022.

Her er utsiktene for de to kryptovaluta-tokenene så vel som Pullix (PLX), den nye hybride kryptohandelsbørsen som skaper buzz ettersom forhåndssalget overstiger $3,8 millioner.

Solana (SOL): Franklin Templeton er bullish på SOL

Solanas prisutsikter antyder at okser kan bygge momentum over $100 etter å ha klart stormen som fikk SOL til å falle fra over $123 for å nå laveste nivå på $87 den 8. januar 2024. Mens prisen på Solana fortsatt er sårbar etter at den reduserte en stor del av 800 %-oppgangen. sett i 2023, er analytikere positive med hensyn til Layer 1 blockchain-plattformens fremtidsutsikter.

I ett tilfelle, $1,5 billioner forvalter Franklin Templeton, kom Solanas vekst i løpet av 4. kvartal 2023 med en viss imponerende aktivitet. Områder som sannsynligvis vil fortsette å katalysere Solana-veksten i 2024 inkluderer Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), desentralisert finans (DeFi), meme-mynter, NFTs og Firedancer, aktivaforvalteren postet på X.

SOL ble handlet til $101 torsdag morgen, opp 2,7 %. Hvis kjøpspresset styrker seg og holder over $100, kan den sikte mot toppen over $123 nådd 25. desember i de kommende ukene.

Markedsspekulasjoner etter flere spot-ETF-er etter at SEC godkjente 11 spot-ETF-er kan være en oppsidefaktor for SOL.

Pocket Network (POKT) øker – prognosene for RPC-etterspørsel

Pocket Network (POKT) er en protokoll som gir insentiver for parter som ønsker å kjøre RPC-noder. Desentraliserte applikasjoner (dApps), børser, Web3-lommebøker og NFT-markedsplasser benytter eksterne prosedyreanrop når de samhandler med blokkjededata. RPC-noder er en avgjørende leverandør i denne forbindelse.

For POKT er dens desentraliserte RPC-protokollen klar for potensiell eksplosjon i etterspørselen ettersom forespørsler om kunstig intelligens (AI) kommunikasjonsrelé stiger.

Pocket Networks markedsverdi har nådd 376 millioner dollar, noe som gjør POKT til den 158 største kryptovalutaen i dag ifølge data fra CoinGecko. Kryptoinvestor og analytiker Andrew Kang sier at vekst i markedet for desentralisert beregning, datatilgjengelighet og utførelsesnettverk kan føre til at Pocket Network får ytterligere trekkraft.

Med prisen for øyeblikket på $0,25 og et bullish mønster, er det mulig det neste målet kan være det psykologiske $1,00-området. POKT-prisen har steget over 350 % det siste året. Imidlertid er den fortsatt godt unna sin all-time high på $3,11 nådd i januar 2022.

Pullix (PLX) tiltrekker seg tradere ettersom forhåndssalget når $3,8 millioner

Pullix er en hybrid kryptobørsplattform som tar sikte på å samle et fellesskap av brukere som er opptatt av å utforske fordelene ved å kombinere de beste funksjonene til sentraliserte (CEX) og desentraliserte utvekslinger (DEX).

Kjernen i funksjonaliteten er behovet for å drive DeFi-adopsjon til neste nivå ved å oppmuntre samfunnet til å skaffe likviditet. Denne tilnærmingen betyr at brukere kan nyte hybridmodellens tilbud om selvdepot og ordrebok i kjeden, rask utførelse og lave transaksjonskostnader.

Bortsett fra å gi tilgang til plattformens inntektsdelingsmekanisme, vil det opprinnelige PLX-tokenet tilby innehaveren flere inntjeningsmuligheter. Du kan tjene staking og avkastning blant andre eksklusive fordeler tilgjengelig for PLX-tokenholdere.

Pullix-forhåndssalget er for øyeblikket i trinn 6, med token priset til $0,08 etter å ha hoppet fra $0,04 i det første trinnet. Det nåværende stadiet er 47 % utsolgt, med et summende marked som henter inn over 10 millioner i denne runden. Forhåndssalgsdeltakere vil få tak i tokenene sine på slutten av forhåndssalget.

Overordnede prognoser for et potensielt rally i oksemarkedet, kombinert med økt interesse for hybridbørser, kan se at PLX-prisen stiger betydelig etter lanseringen.

For å lære mer om dette prosjektet, besøk Pullix sin forhåndssalgsside.