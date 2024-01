Ettersom kryptovalutamarkedet tar en pause etter hypen rundt de nylig godkjente Bitcoin ETFene av US SEC, dukker to altcoins – Bitbot og Astar (ASTR) – opp som bemerkelsesverdige utfordrere for den øverste altcoin-posisjonen for 2024.

Bitbot lanserte nylig sitt BITBOT-token-forsalg, og tilbyr investorer en mulighet til å holde en handel for å tjene mynter. I mellomtiden har Astar laget bølger med sin imponerende prisstigning det siste året.

Astar (ASTR): fantastisk prisbevegelse

For tiden handles til $0,1712, ASTR har sett en bemerkelsesverdig økning på 75,18 % den siste måneden. Denne veksten forsterker den imponerende økningen på 309 % i løpet av de siste 30 dagene, og posisjonerer ASTR som en av markedets beste prestasjoner når 2024 starter.

Astar har laget bølger innenfor kryptovaluta-området for sine nylige partnerskap med industrigiganter som Toyota og den japanske jernbaneoperatøren. Foruten partnerskapene, forbereder Astar Network seg også for sin Astar 2.0-oppgradering, som har lagt til faktorene som katapulterer ASTR-prisen.

Oppgraderingen tar sikte på å forbedre nettverksfunksjonaliteten og fremme langsiktige vekstambisjoner for ASTR.

Ved å koble sammen Polkadot- økosystemet med Ethereum og Cosmos, fungerer Astar Network som en Polkadot-parakjede. Den er skreddersydd som en Polkadot dApp-hub med flere kjeder, og støtter DeFi, NFT-er og DAO-er, noe som gjør det mulig for utviklere å prioritere applikasjonsutvikling fremfor infrastrukturproblemer.

Astar legger til rette for desentralisert applikasjon (dApp) og lag 2-løsningsutvikling for utviklere. Det gir interoperabel Web 3.0- infrastruktur, økonomiske insentiver, inkubasjonsprogrammer og teknisk støtte. Astar har som mål å tilby optimale løsninger ved å støtte EVM, og skape en parakjede som lar EVM og WASM smarte kontrakter sameksistere og kommunisere.

Med støtte fra Binance Labs og Coinbase Ventures opererer Astar på to lag. Det første laget bruker Substrate-rammeverket, mens det andre bruker OVM (Optimistic Virtual Machine) for skalerbarhet, med vekt på en robust og allsidig tilnærming.

BITBOT: handelsrevolusjon utløst

Mens Astar skaper bølger med sine virkelige brukssaker, lanserte Bitbot, en Telegram-handelsbot, 17. januar sitt BITBOT-token-forhåndssalg som tiltrekker seg oppmerksomheten til kryptoinvestorer.

Med sikte på å gi detaljinvestorer verktøy av institusjonell kvalitet, gir Bitbot brukere mulighet til å ta kontroll over eiendelene deres på en sikker måte.

BITBOT-forhåndssalget har fått betydelig oppmerksomhet i kryptosamfunnet. Med en total forsyning på 1.000.000.000 tokens, fordeler forhåndssalget 30 % av tokens over 15 stadier. På det nåværende stadiet står token-prisen på $0,01, og presenterer et spennende inngangspunkt for tidlige investorer.

Det neste trinnet forventer en prisøkning til $0,0105, og opprettholder en jevn økning på 5 % per trinn. Bitbot-entusiaster venter spent på de neste stadiene, og anslår potensiell prisstigning. Denne kalkulerte tilnærmingen sikrer kontrollert prising, og unngår spekulative svingninger under forhåndssalget.

Konklusjon

I den fartsfylte verdenen av kryptovaluta er det mange muligheter for investorer som søker lovende prosjekter. Bitbots BITBOT forhåndssalg og Astars (ASTR) nylige prisstigninger presenterer spennende prospekter.

Mens Astar imponerer med virkelige partnerskap og en bullish markedsrespons, tilbyr BITBOTs kontrollerte forhåndssalgsstrategi en alternativ vei for de som ser tidlig inn. Ikke desto mindre bør kryptoinvestorer sørge for årvåkenhet på grunn av kryptovalutamarkedets ekstremt volatile natur.