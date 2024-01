Metacade ($MCADE), verdens første fellesskapseide blockchain-spillarkade, tar sikte på gjennombrudd i 2024. Investorer vil glede seg over at plattformen har nådd store milepæler i 2023, som skal gjennomføres i 2024. Blant disse er samarbeid med Polygon Labs, spillplattformer og notering på de beste børsene. 2024 kan vise seg å bli nok et spennende år for Metacade som kan låse opp verdien av det opprinnelige tokenet. Vi har noen av disse.

Flere partnerskap, lanseringer og utviklinger

Kraften til å slå seg sammen er godt understreket i de siste Metacades trekk. Samarbeidet med Polygon, en raskt voksende L2, kan gi en superlading for spilling på Metacade. I løpet av de siste årene har Polygon blitt et knutepunkt for firmaer som har slynget seg inn i Web 3.0-verdenen. Spesielt har Polygons effektive skaleringsløsning og lave kostnader vært attraktive. Partnerskapet lar Metacade nyte Polygons arkitektur og oppnå rask adopsjon.

Etter store spillpartnerskap i 2023 har Metacade også vist små tegn til å stoppe opp. Nylig samarbeidet plattformen med Blockchain Game Alliance og BandZaiGame. Partnerskapet lar Metacade lage en enhetlig plattform som forbinder spillere, utviklere og investorer. Hva mer?

Metacade fortsetter med sitt fokus på å bli en fellesskapsstyrt arkade innen utgangen av 2024. Med dette har teamet skissert ambisiøse planer for året. Disse inkluderer lanseringen av en ny plattform, store oppgraderinger, chatter på plattformen og meldingssystemer. Metacade-teamet ser også på AR/VR-spill i år. Live stakingpuljer og ukentlig konkurranse er også forventet, noe som kan gi $MCADE-tokenet et enormt løft.

Selvfølgelig vil Metacade forbli forpliktet til sitt kjernemål om spill uten sidestykke. Som sådan vil den fortsette å samarbeide med andre enheter for å bringe spennende spill på plattformen sin.

Metacade å lokke med sine inntektsmuligheter

Metacades tidlige trekkraft vokste fra sine attraktive inntektsmuligheter. Som en oppsummering lar Metacade investorer spille spill og tjene. Brukere kan også delta i spillturneringer for ekstra passiv inntekt. Å gi tilbakemelding på Matacade-prosjekter gir også brukere rett til inntekter gjennom en create2earn-funksjon.

Dessuten er Metacade futuristisk. Blockchain åpner for nye muligheter for jobber og spillejobber i Web 3.0. Metacade benytter seg av denne utviklingen ved å la brukere finne sin neste jobb gjennom en jobbtavle på plattformen. Work2Earn-funksjonen forventes å bli lansert i Q1 2024 og er fortsatt en av de viktigste utviklingene å se.

Omvendt er Metacade-plattformen designet for å være selvbærende. Web 3.0-bedrifter som legger ut jobber på Metacade vil betale en annonseavgift for å støtte plattformen. Det er også inngangsavgifter til turneringer, som gir ekstra inntekter. Andre selskaper kan også lansere sine prosjekter og spill på Metacade og betale en avgift for det. Ganske enkelt, Metacade er laget for fremtiden, og forsterker investeringspotensialet til dets opprinnelige token, $MCADE.

Er $MCADE en attraktiv investering?

Metacade har levd til løftet det ga siden tokenet ble lansert på forhåndssalget. Store milepæler er gjort, inkludert Mainnet-lanseringen. Partnerskap har skjedd, men ikke gjort ennå. 2024 viser seg å være nok et spennende år for Metacade å vise frem sitt potensial. Med viktige milepæler planlagt for året, kan Metacade være en av de beste spilltokenene å investere i.

Til en pris på bare $0,012 er $MCADE attraktivt priset og kan ha positiv optimisme i 2024. Kombinert med de anslåtte utvinningene i kryptovalutaer, kan tokenet potensielt eksplodere i 2024.

Men som tidligere nevnt, bør investorer se på Metacade utover dens spekulative verdi. Det finnes ulike inntjeningsmuligheter for å bygge den neste avlingen av spillinntekter. Og når det skjer, vil prisen på $MCADE utvilsomt være låst opp. Følgelig har analytikere øremerket $MCADE for en mer enn 10 ganger gevinst på kort sikt.