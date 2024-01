Ettersom kryptomarkedet tilbakestilles for oksemarkedet, ser det nye prosjektet Pullix (PLX) den typen tidlige fellesskapstrekk som gjør markedet spent på fremtidsutsiktene. Hva er det som driver interessen for dette prosjektet som analytikere sier kan være et 100x-token?

Her er en oversikt over hva dette prosjektet går ut på.

Pullix (PLX) bygger i det stille en hybridbørs som forandrer spillet

I 2024 kan fremveksten av hybridbørser være en massiv game-changer for tradere. Pullix (PLX) søker å skille seg ut blant prosjekter som ønsker å bringe det forventede «best of two worlds»-miljøet til markedet.

Nylige bransjedata viste at kryptobørs Binance fortsatt dominerte markedet etter volumandel til tross for utfordringene som påvirket den i fjor. CEX-plattformen leder rivaler ved å kontrollere nesten 50 % av den totale markedsandelen, sa TokenInsight i en rapport.

I mellomtiden overgikk desentralisert kryptobørs dYDX Uniswap som den beste DEX-plattformen i 24 timers volum. Disse beregningene antyder en motstandskraft og gjenoppblomstring som for øyeblikket definerer veksttakten i kryptohandelsmarkedet.

Som en hybridbørs kombinerer Pullix det beste som CEX-er som Binance, Coinbase og andre tilbyr for tiden med alt som gjør DEX-plattformer nøkkelen til det desentraliserte finansøkosystemet (DeFi).

Resultatet er en fornyet plattform som tilbyr uovertrufne fordeler til sine brukere. Hva med likviditet på institusjonsnivå, ordrebok i kjeden, enkel handel, lave gebyrer og globale eiendeler, alt tilgjengelig via denne hybride DeFi-plattformen.

Den beste delen? Pullix lar deg beholde full kontroll over eiendelene dine. Handle med tryggheten som følger med å vite at kryptoaktivaene dine er trygge.

Bruk en unik inntektsdelingsmodell

Selv om kopihandel, staking og avkastning er nøkkelkomponenter som er satt til å få Pullix til å utfordre rivaler på DeFi-markedet, men som også tiltrekker seg stor oppmerksomhet er “Trade-to-Earn”-funksjonen. Dette betyr at brukere kan tjene på sine daglige handelsaktiviteter, og legge til en passiv inntektsvei.

Den garanterte andelen av børsens inntekter via en unik inntektsdelingsmodell vil se at opptil 30 % av daglige inntekter går til innehavere.

Spesifikt skisserer Pullix whitepaper et system der 50 % av denne andelen vil gå til innsatsbelønninger, mens de andre 50 % vil gå til børsens PLX-tilbakekjøps- og brenneprogram.

Pullix forhåndssalg akselererer etter hvert som HODLere øker

Er Pullix på vei til å overgå mange av prosjektene som prøver å definere neste kapittel av DeFi? Svaret kan være i det raske tempoet som prosjektets forhåndssalg beveger seg i og antallet tidlige investorer.

For øyeblikket i trinn 6 av token-salget har Pullix tiltrukket seg over 3,9 millioner dollar, med antallet forhåndssalgsdeltakere som har økt bemerkelsesverdig.

Tidligere denne uken krysset “Pullix Army”, eller antall bekreftede PLX-hodlere, 3500-grensen, mens forhåndssalgsdeltakere steg over 11.000. Momentumet er også observerbart ettersom prosjektets sosiale mediekanaler, inkludert X, Discord og Telegram får tusenvis av nye brukere.

PLX-prisutsikter

Med bare 41 % av tokens i trinn 6 igjen, er Pullix klar for en marsj til neste fase – avslutningen av forhåndssalget innen utgangen av februar 2024.

PLX forhåndssalgsprisen er allerede 100 % opp etter å ha steget fra $0,04 til $0,08, og samfunnets spenning vil bygge seg når slutten av forhåndssalget nærmer seg. Med Bitcoin som forventes å lede markedet i det neste oksemarkedet, er potensialet for at dette tokenet eksploderer midt i et bredere DeFi-rally svært sannsynlig.

Som sådan, for de som gikk glipp av muligheten til å komme inn i de tidlige stadiene, tilbyr bonusprogrammer som 15 % til 20 % helgebonus en stor sjanse til å få mer PLX.

Lær mer om Pullix og dets potensiale til å redefinere DeFi-handelslandskapet fra prosjektets whitepaper. Få tilgang til den her.