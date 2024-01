Bitcoin- og Ethereum-prisene falt under henholdsvis $40k og $2,3k tidlig tirsdag. Nedgangen kom ettersom konkursrammede kryptofirmaer Celsius og FTX solgte store mengder kryptobeholdning.

Men mens den globale markedsverdien falt da de beste altcoins speilet BTC og ETH, antyder forhåndssalgstrekket observert for Bitbot (BITBOT) at markedet forblir i et generelt bullish territorium.

FTX selger $1B i GBTC ettersom Celsius sender 13K ETH til børser

På mandag delte on-chain data smartmoney-plattformen Lookonchain, at Grayscale Investments, selskapet bak GBTC spot ETF, hadde sendt over nesten 64 000 BTC til Coinbase Prime siden spot Bitcoin ETF-er begynte å handle 11. januar.

Den totale utstrømningen fra GBTC nådde over 640 millioner dollar på mandag, noe som brakte kumulative utstrømmer siden dag 1 av ETF-handel til over 2,68 milliarder dollar. Data på kjeden viser at FTX-boet har gjort det meste av GBTC-salget, med den konkursrammede kryptobørsen som dumpet mer enn 22 millioner GBTC-aksjer verdt over 1 milliard dollar.

Bitcoin-prisen har slitt under dette presset og falt til laveste nivå på $39 012 23. januar.

Andre steder har prisen på Ether også fått nedsidepress etter nylig ETH-dumping. Ethereum Foundation er en av dem som har overført enorme mengder av ETH-tokenet til børser de siste dagene.

Mandag deponerte den konkursrammede kryptolångiveren Celsius 13 000 ETH verdt over 30,3 millioner dollar på den tiden til Coinbase. Selskapet, som er i ferd med å betale tilbake kreditorer, flyttet også 2200 ETH verdt mer enn 5,1 millioner dollar til FalconX-børsen.

Overføringene har falt sammen med et fall i Ethereums pris, som falt til laveste nivå på $2 250 tidlig tirsdag.

Bitbot tiltrekker seg tradere, forhåndssalg overgår $300k

Når kryptomarkedet kjemper mot det siste bearish presset, er analytikere fortsatt positive på det langsiktige bildet. Investorer ser derfor etter fallene som kjøpsmuligheter, inkludert i en verden av betydelig rabatterte forhåndssalgs-tokens.

Ved siden av flere undervurderte altcoins, er en av de hotteste perlene på markedet i dag Bitbot (BITBOT). Denne nye Telegram-handelsboten, som i likhet med andre produkter tilbyr automatisert handel med kryptovaluta via Telegram-appen, har nettopp lansert sitt token-forsalg.

På mindre enn en uke (forhåndssalget ble lansert 17. januar 2024) har Bitbot passert 300 000 dollar, og har fått grep i den bredere markedsnedgangen.

Hvorfor er det så stor interesse for Bitbots forhåndssalg

Den enorme interessen og deltakelsen sett i løpet av de siste dagene av Bitbots forhåndssalg er på grunn av den nye handelsbotens nøkkelfunksjoner som setter den over konkurrerende bots.

Spesielt er Bitbot et handelsverktøy ment for alle tradere uavhengig av deres markedserfaring eller handelsferdigheter. En enkel registreringsprosess kombinert med Bitbots nøkkelfunksjoner som selvforvaring av eiendeler og såkalt gem scanner, legger til denne Telegram-baserte handelsappens appell.

Det er denne tilgangen til de nyeste AI-drevne handelsverktøyene på institusjonsnivå og lommebokintegrasjon uten forvaring (som er nøkkelen til brukersikkerhet og personvern) som skiller Bitbot fra nåværende handelsroboter som Unibot, Banana Gun og Maestro.

Med spot Bitcoin ETF-er anslått å tiltrekke seg mer tilsig og kryptohandelsmarkedet klar foran BTC-halvering, kan den kommende Bitbot lanseringen være en investors største verktøy. Den nåværende nedgangen kan derfor være en god kjøpsmulighet for tradere.

Forhåndssalget, som tilbyr 300 millioner tokens til tidlige brukere, har for tiden BITBOTs pris på $0,0105 i trinn 2.