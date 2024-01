Akkurat hva ville du gjort med $100? Sannsynligvis mye, men ikke når det gjelder eiendomsinvesteringer. Hvis du skulle ta en del av sektorstørrelsen på 280 billioner dollar, vil du bli pålagt å hoste et betydelig beløp. Gitt de enorme kapitalutleggene som kreves, har eiendom blitt uoppnåelig for flertallet. Den gode nyheten er at du ikke lenger trenger å sette opp store beløp for å eie eiendom. Med bare $100 kan du eie en del av luksusmarkedet og la pengene vokse med Everlodge. Tokenet gir også en sjanse til å øke en investering med opptil 100 ganger.

Aktualisering av brøkdel av eiendom med Everlodge

Copy link to section

Everlodge er en blockchain-aktivert eiendomsmarkedsplass som muliggjør brøkdel-eierskap av eiendom. Plattformen lar investorer eie en del av feriehus, byvillaer og hoteller fra så lavt som $100. La oss bruke et hypotetisk scenario.

Anta at en luksusvilla i New York er verdsatt til 10 millioner dollar. En NFT preges fra eiendommen og fraksjoneres til 100 000 enheter. I dette eksemplet vil hver brøk være verdsatt til $100. Ved å bruke Everlodge kan du eie en brøkdel av luksusvillaen på 10 millioner dollar for bare 100 dollar.

Det spennende med Everlodge er at hver transaksjon og data vedlikeholdes sikkert. Så åpenheten opprettholdes, og det er ingen risiko for tap ettersom en smart kontrakt støtter data. Hva mer? Dersom verdien på eiendommen øker, får du en andel av den nye eiendomsverdien.

Hva er den unike muligheten til Everlodge?

Copy link to section

Den åpenbare muligheten for å investere i Everlodge er å få en del av den attraktive eiendomssektoren. Du kan investere fra hvor som helst og få eksponering mot noen av verdens mest attraktive eiendomsmarkeder.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Everlodge låser også opp andre muligheter i eiendomssektoren. Investorer kan bruke sine sameide eiendommer som sikkerhet for lån. Dette låser opp massiv likviditet fra en global pool av investorer, noe som gjør Everlodge attraktiv. Låntakere kan få tilgang til rask, trygg og praktisk finansiering gjennom blokkjede, mens långivere tjener renter.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det er passive inntektsmuligheter fra Everlodge Rewards Club. Funksjonen lar investorer tjene gratis nattlige opphold på plattformoppførte hoteller og eiendommer. Hvis man ikke ønsker å bruke feriene sine, kan de selge dem på Everlodge eller andre bookingsider.

Ønsker du å spille en rolle i veksten av Everlodge-økosystemet? Plattformen gjør det mulig å stake det opprinnelige tokenet for en fast månedlig renteinntekt. Brukere har også rett til en rentebonus for å skaffe likviditet på eiendomslanseringsfeltet.

Er Everlodge en 100x-investering?

Copy link to section

Eiendom er en alderdomssektor, men blir bedre for hver dag. Sektoren forventes å vokse med 5,2 % innen 2030. Muligheten for Everlodge ligger i å kombinere vekstpotensialet og revolusjonere hvordan markedet fungerer. Everlodge forventes å vinne stort gjennom sin blockchain-vinkel. Følgelig er spådommer at dens opprinnelige token kan eksplodere opptil 100x. Hvorfor?

$ELDG vil være nyttesymbolet på Everlodge-økosystemet. Tokenet er betalingsvalutaen og mediet for utveksling av verdi gjennom staking, utlån og belønninger. Etter hvert som flere investorer slutter seg til økosystemet, vil etterspørselen etter $ELDG vokse, og låse opp verdi.

Mens en 100x gevinst for $ELDG er spekulativ, er det oppnåelig. Tegn på edle prosjekter har steget og overgått estimatene, noe som gjør spådommene realistiske.

Bør du kjøpe Everlodge i forhåndssalget?

Copy link to section

Everlodge tilbys gjennom et forhåndssalg, hvor tokens pris stiger på hvert trinn. Tokenet er for øyeblikket verdsatt til $0,029 fra det første tilbudet på $0,01. Å kjøpe på forhåndssalg er fordelaktig siden man skaffer seg tokens med attraktive priser.