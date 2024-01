Det var et hav av rødt i kryptoindustrien da de fleste mynter trakk seg tilbake. Bitcoin, den største mynten i verden, gikk inn i et bjørnemarked da panikken spredte seg blant detaljhandlere. Tilsvarende krasjet Litecoin-prisen til $63,20, det laveste punktet siden 8. januar. Den har falt med over 16 % fra det høyeste punktet denne måneden.

Ethereum, den nest største kryptovalutaen, falt fra toppnivået på $2,715 den 12. januar til det laveste på $2,168. Den har trukket seg tilbake med mer enn 19 % fra det høyeste nivået i år, og har mistet milliarder av dollar i verdi.

Salget av Memeinator-token nærmer seg 4 millioner dollar

Copy link to section

Memeinator, den kommende meme-mynten, fortsatte å gjøre det bra i token-salget sitt, i et tegn på at det er etterspørsel etter nye mynter. Data publisert på nettstedet viser at den har samlet inn over 3,8 millioner dollar når den nåværende 14. etappen nærmer seg slutten. Denne kapitalinnhentingen gjør den til en av de beste de siste månedene.

Memeinator har klart å skape et fellesskap med hundretusenvis av mennesker. Data viser at det har vært over 410 000 påmeldte til konkurransen om å vinne en reise til verdensrommet gjennom Virgin Galactics romskip, som vil starte sine flyvninger i 2026. Reisen vil koste 250 000 dollar.

I tillegg til dette lanserte utviklerne en $100k airdrop for å oppmuntre folk til å kjøpe tokenet og delta i veksten. Alt dette har bidratt til å gjøre det til et stort fellesskap, som er nødvendig hvis nettverket skal bli vellykket.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

For det første har Memeinator som mål å endre kryptoindustrien ved å være en stor meme-mynt som har kunstig intelligens (AI) funksjoner. Målet er å bruke hypen rundt AI til å vokse og bli det største meme-tokenet i bransjen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Denne strategien har blitt gjort før. For eksempel flyttet meme-mynter som Bonk og Pepe fra ingensteds og ble noen av de største myntene i bransjen. Underveis skapte disse myntene flere millionærer.

Utsikter for Ethereum og Litecoin

Copy link to section

Det nåværende salget av Bitcoin, Ethereum og Litecoin er i tråd med forventningene på grunn av den nylige godkjenningen av en spot Bitcoin ETF. Som jeg skrev tidligere, har de fleste finansielle eiendeler en tendens til å trekke seg kraftig tilbake etter at en stor begivenhet skjer på grunn av en situasjon kjent som kjøp ryktet og selg nyhetene.

I tillegg til spot-godkjenningen av Bitcoin ETF , så vi det skje i XRP da Ripple Labs vant en sak som ble anlagt av SEC. XRP-prisen hoppet innledningsvis og fortsatte deretter en nedadgående trend. Før det hoppet Bitcoin etter at SEC godkjente BITO ETF, som sporet BTC-futures, og deretter trakk seg tilbake.

Derfor forventer analytikere at Bitcoin, Ethereum og Litecoin vil ha kortvarig nedgang for deretter å stige tilbake i løpet av de kommende ukene. Den neste nøkkelkatalysatoren for disse myntene vil være neste ukes Fed-beslutning etterfulgt av aprils Bitcoin-halveringsbegivenhet.