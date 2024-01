Degas Wright – grunnleggeren av Decatur Capital sier at selskaper som kan kombinere kunstig intelligens i sine nåværende tilbud vil gjøre det bra i 2024.

Wrights syn på generativ kunstig intelligens

Spesielt er kapitalforvalteren overbevist om at helsevesen og teknologi er to sektorer som tilsynelatende kan integrere AI i eksisterende produkter.

Hans bemerkelsesverdige valg i de to sektorene inkluderer Microsoft Corp og Regeneron Pharmaceuticals Inc. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sa Wright nylig:

Du ønsker å fokusere på selskaper som er leverandører til kunstig intelligens-industrien – og de som kan gjøre applikasjoner. Så du må se under panseret og forstå hvordan AI påvirker virksomheten deres.

Alt i alt, det hans kommentarer tyder på er at eksperten ser en rask vekst i AI som startet tidlig i fjor da Microsoft annonserte en investering på flere milliarder dollar i OpenAI for å fortsette i 2024.

Tatt i betraktning at kunstig intelligens er et ekspanderende adresserbart marked, er det mer enn sannsynlig at den relaterte fordelen ikke bare vil være begrenset til gigantene som $MSFT eller $REGN. Nylig lanserte plattformer som Bitbot kan også dra nytte av medvinden.

Her er hva Bitbot har satt seg fore å oppnå

Bitbot er et AI-aktivert prosjekt som er forpliktet til å maksimere avkastningen din fra kryptovalutaer som trader.

Det er en Telegram-handelsbot som bruker kunstig intelligens for å bringe verktøy av institusjonell kvalitet til detaljinvestorene.

Kryptomarkedet forventes stort sett å ha et sterkt 2024 nå som Securities & Exchange Commission i USA har godkjent Spot Bitcoin ETFs – og Bitbot ønsker å forsikre seg om at du ikke blir etterlatt i det forventede rallyet.

Hvis sikkerhet har vært en bemerkelsesverdig årsak til at du ikke har eksperimentert med handelsroboter så langt, er Bitbot egnet for deg siden det i hovedsak er pioneren innen handelsroboter som ikke oppbevarer midlene dine lokalt.

Enkelt sagt har Bitbot satt som mål å minimere risikoen og forbedre avkastningen for kryptohandlere i 2024. Du kan finne ut mer om denne kommende plattformen på nettsiden her.

Bitbot gir deg eksponering for krypto og AI

Interessant nok er Bitbot en investering i seg selv. Hvorfor – fordi den er drevet av et eget native token.

Å ta en tidlig posisjon i Bitbot-tokenet som for øyeblikket er i forhåndssalg er en måte å få eksponering mot to av de raskest voksende markedene der ute: kryptovalutaer og kunstig intelligens.

Statista, for eksempel, anslår at AI vil være et marked på 2,0 billioner dollar innen 2030, mot rundt 200 milliarder dollar i skrivende stund. Det opprinnelige tokenet er for øyeblikket kun priset til $0,01, slik at du ikke trenger å tømme lommeboken for å investere i den heller. I følge Bitbot-nettstedet:

Bitbot vil bruke deler av forhåndssalget til konkurranser – den første er en $100K konkurranse.

Klikk her for å besøke nettstedet og utforske enkle måter du kan investere i Bitbot-tokenet på.

Bitbot-tokens lar deg få tilgang til begrensede funksjoner

Bitbot har samlet inn godt over 0,3 millioner dollar i løpet av få dager, noe som sier mye om hva slags etterspørsel den tiltrekker fra investeringsmiljøet. Det er vanligvis et tegn på en god investering.

Det er verdt å nevne her at det å eie det opprinnelige tokenet også åpner dører for deg til en verden av eksklusive funksjoner, inkludert potensielle juveler, kopihandel og kvalifisering til å delta i henvisningsprogrammet, samt dra nytte av dets inntektsdelingsinitiativ.

Når forhåndssalget avsluttes og tokens er utgitt, vil Bitbot listes på en fremtredende kryptobørs som historisk sett inviterer til mer etterspørsel, noe som betyr prisstigning.

Til slutt, husk at det nevnte tokenet er en krypto i sin kjerne. Så det vil sannsynligvis dra nytte av den bredere medvinden i kryptomarkedet. Disse inkluderer den forventede omdreiningen til Federal Reserve ved å kutte renten i år og Bitcoin-halvering som er planlagt i april som kommer.

Besøk nettstedet på denne lenken for å finne ut mer om hva Bitbot har å tilby.