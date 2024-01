Securities and Exchange Commission (SEC) har lagt til BlackRocks søknad om et spot Ethereum (ETH) børshandlet fond til listen over forsinkede ETH spot-ETFer. Onsdag kunngjorde SEC at de hadde utsatt en beslutning om å godkjenne eller avvise forslaget til mars 2024.

I mellomtiden, til tross for nedgangen i markedet siden regulatorens godkjennelse av førsteplasserte Bitcoin ETFer, forblir krypto stort sett bullish. Et av prosjektene som har positivt momentum er Meme Moguls (MGLS).

Her er mer om hvorfor dette er tilfelle.

SECs forsinkelser og nylige BTC-fall: Analytikere sier at det er en kjøpsmulighet

Selv om det var negativt, påvirket ikke nyheten om at SEC hadde forsinket BlackRocks spot Ethereum ETF-applikasjon kryptomarkedet så mye. Ifølge markedsanalytikere er antydningen her at dette i stor grad var forventet.

Spesielt er det større fokus på en potensiell godkjenning senere på året. Mulige tidslinjer inkluderer mai og august, sistnevnte er den siste fristen for SEC for å ta en beslutning om BlackRocks innlevering.

En annen observasjon er at SECs forsinkelse for spot Ethereum ETFer kommer i samme måned som den tillot 11 spot Bitcoin ETFer, hvis handel har falt sammen med en ny korreksjon for BTC og altcoins. Siden spot-ETFene begynte å handle, har Bitcoin-prisen slitt med salgspress.

Referansekryptovalutaens pris falt under 40 000 dollar på onsdag, og strekker seg til laveste verdier på 38 600 dollar på store børser for å se en nedgang på mer enn 13 % de siste to ukene.

Selv om nedgangene kan forlenges med at BTC potensielt tester nivåer under $35k og ETH beveger seg under $2k, er de generelle utsiktene at dette gir nye muligheter for investorer. Den økende bruken av krypto, med siste Crypto.com-forskning som viser globalt eierskap på vei oppover, bidrar til det bullish synet.

Markedsanalytikere sier at altcoins kan være klar til å overgå de kommende månedene. Bortsett fra topp alter som ETH, SOL og DOT, kan meme-mynter inkludert Dogecoin, Shiba Inu være store utøvere.

Forhåndssalg-tokens er også et markedssegment som fortsetter å produsere edelstener, en av dem kan være Meme Moguls.

Meme Moguls på toppen blant forhåndssalg-tokens

Den potensielle bedre ytelsen til Dogecoin og nye virale meme-mynter er grunnen til at Meme Moguls (MGLS) gjør en slik bølge i markedet i dag.

Som verdens første meme-støttede handelsbørs, tilbyr Meme Moguls et økosystem der investorer kan ri på meme-bølgen til deres fordel

På denne plattformen vil brukere få tilgang til alle de beste meme-inspirerte eiendelene, og benytte seg av sanntids markedsdata og trender for å maksimere handelsfortjenesten. Meme Moguls’ stake and earn funksjon vil også gi brukere muligheten til å tjene det opprinnelige MGLS-tokenet via innsats og andre nettverksbelønninger.

For å bringe det positive med memekultur til økosystemet, inkorporerer Meme Moguls spill og metaverse-funksjoner, med brukere som kan lære av de beste investorene i samfunnet når de slipper løs handelsferdighetene sine for å bli moguler i seg selv.

Det beste er at en økning i meme-mynter vil fortsette å drive Meme Moguls adopsjon, som kombinert med prosjektets fornuftige tokenomikk gjør det til et av meme-tokenene å se i dag.

MGLS-tokenet er sentralt i Meme Moguls-økosystemet og er for tiden i forhåndssalg.

Investorer som er interessert i å posisjonere seg foran et forventede bullish momentum har allokert over 1,9 millioner dollar i MGLS-forsalget så langt. Du kan kjøpe dette tokenet for $0,0036 i trinn 5 av token-salget og posisjonen for potensielt svimlende gevinster når det debuterer i markedet etter forhåndssalg.