Bitcoin-handlere satser over 3 milliarder dollar på BTC bull run, hva vet Bitfinex-hvalene?

Bitcoin-hvaler på kryptovalutabørsen Bitfinex har konsekvent økt sin Bitcoin-posisjon i mai. De store lommebokinvestorene på Bitfinex spådde krasjet i Bitcoin i april og begynte å akkumulere BTC i mai, og “kjøpte dip.”

Bitfinex-hvaler satser over 3 milliarder dollar på Bitcoin-rally

Bitcoin har vært vitne til store trekk, opptil 40 % i tidligere sykluser, etter halveringshendelsen. BTC kom seg raskt etter sin nylige korreksjon, og gjorde et comeback over $65 500 mandag 6. mai.

Bitcoin-hvaler på kryptobørsen Bitfinex tidsbestemte Bitcoins korreksjon. De store lommebokinvestorene trimmet sine BTC-beholdninger fra 76 000 før marss all-time high til 42 000, og tok fortjeneste under Bitcoins all-time high.

Data fra etterretningssporeren Datamish viser at i hele april la hvaler til omtrent 6 165 lange posisjoner (bullish bets) i Bitcoin. Fra mandag 6. mai står de totale lange Bitcoin-posisjonene på 48 978 BTC, verdt over 3 milliarder dollar.

Bitfinex lange posisjoner

Hvaler fortsetter å forsterke posisjonene sine og samler Bitcoin-longs i mai. Vanligvis anses Bitfinex hvalaktivitet som en pålitelig indikator på Bitcoin-pristrenden. Lange posisjoner har en tendens til å bunne ut når BTC-prisen treffer en lokal topp og det motsatte er sant.

Den siste markedsnedgangen er preget av konsekvent akkumulering av store lommebokinvestorer. Fear and Greed Index, et verktøy for å måle den generelle følelsen blant markedsdeltakere, viser at det er “grådighet” blant tradere. Vanligvis øker “grådighet” en eiendels verdi. Bitcoin er sannsynligvis på vei mot ytterligere gevinster i mai, ettersom markedsdeltakere opptrer grådige.

Bitcoin-pris på vei til å nå $150 000 denne syklusen: Bernstein

Etter Bitcoins nylige utvinning, sier analytikere ved Bernstein Research at BTC “langt fra er ferdig.” Analytikere har gjentatt sin spådom om Bitcoin, og sier at BTC er klar til å nå $150 000 innen utgangen av 2025, i den pågående syklusen.

Bitcoins finansieringsrate er tilbake i det positive territoriet, basert på Coinglass-data, som signaliserer at eiendelen sannsynligvis er ute av negativt territorium. Vanligvis er negative finansieringsrenter assosiert med bearish utfall for en eiendel.

Bitcoin Open Interest vektet finansieringsrate

Nettoinnstrømningen av Bitcoin Spot ETFer er en annen viktig katalysator som kan påvirke eiendelens pris. Data fra 6. mai-strømmer viser at 3 710 BTC verdt 236 millioner dollar strømmet inn i Bitcoin ETF-er, og støtter tesen om utvinning i kryptomarkedet.

Bitcoin ETF flyter

I skrivende stund er Bitcoin-prisen $63 362 på Binance.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.