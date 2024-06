GoMining sikrer en investering på $3 millioner fra Bitscale Capital for å utvide den innovative Bitcoin-gruveprotokollen

GoMining, et infrastrukturselskap som forenkler tilgang til Bitcoin-gruvedrift, har med suksess samlet inn 3 millioner dollar i en finansieringsrunde ledet av det internasjonale venturekapitalfondet, Bitscale Capital.

Investering for å styrke global gruvedrift

Bitscale Capitals investering innebærer å anskaffe egenkapital verdt 3 millioner dollar i form av GOMINING-tokens, den opprinnelige kryptovalutaen til GoMining-økosystemet og en samling NFT-er.

Disse NFT-ene representerer andeler av GoMinings omfattende digitale Bitcoin- gruveinfrastruktur på tvers av ni globale datasentre.

Denne finansieringen er rettet mot å styrke GoMinings oppdrag om å tilby en forenklet og brukervennlig inngangsport til Bitcoin-gruvedrift, og oppmuntre til bredere deltakelse i jakten på “digitalt gull.”

Nyskapende med Liquid Bitcoin Hashrate og NFT-er

GoMinings unike tilnærming involverer Liquid Bitcoin Hashrate (LBH)-protokollen, der NFT-er korrelerer med faktiske andeler av selskapets Bitcoin-gruvekraft, målt i terahash per sekund (TH/s) og watt per terahash (W/TH).

Dette oppsettet lar hver NFT- innehaver eie en del av ekte Bitcoin-gruvekapasitet, som igjen genererer daglige Bitcoin-belønninger.

Denne modellen forenkler den ellers komplekse og kostbare prosessen med gruvedrift av kryptovaluta ved å eliminere behovet for individuell oppsett og vedlikehold av gruvemaskinvare.

Utvidelsesplaner og strategiske mål

Med et ambisiøst mål om å øke sin totale genererte hashrate til 25 millioner TH/s innen midten av 2025, planlegger GoMining å utvide sin nåværende datasenterinfrastruktur og etablere nye fasiliteter i Nord-Afrika og Midtøsten senere i år.

Denne utvidelsen er en del av GoMinings strategiske initiativ for å forbedre gruvekapasiteten og forbedre tjenestetilbudet til brukerne globalt.

Brukerfordeler og økosystemvekst

GoMining-modellen frigjør ikke bare brukere fra de store startkostnadene forbundet med kryptogruvedrift, men også fra pågående vedlikeholdsproblemer.

NFT-innehavere er kun ansvarlige for strømkostnadene, som er blant de laveste i bransjen, og kan nyte ekstra rabatter ved å betale med GOMINING-tokens.

Plattformens brukeropplevelse blir ytterligere beriket gjennom et gamified grensesnitt som lar gruvearbeidere bruke ulike strategier og delta i fellesskapsstemmegivning.

Bransjeanerkjennelse og fremtidige samarbeid

GoMinings nye tilnærming har vakt oppmerksomhet i det bredere kryptosamfunnet, bevist ved lanseringen av den første samlingen av NFT-gruvearbeidere på TON-blokkjeden.

Planer er i gang for ytterligere integrering med TON-økosystemet, som potensielt vil utvide tilgangen til Bitcoin-gruvedrift til et av de mest aktive blokkjedesamfunnene.

Ledelsens perspektiv

Mark Zalan, administrerende direktør i GoMining, sa:

Vi er glade for å kunngjøre starten på vårt partnerskap med Bitscale Capital og den vellykkede innsamlingen av $3 millioner i investeringer, som vil bli rettet mot videre utvikling av prosjektet vårt.

Han fremhevet samsvaret mellom investorens tillit og det institusjonelle markedets anerkjennelse av GoMinings innovative løsninger.

Denne betydelige investeringen markerer et sentralt punkt for GoMining ettersom den fortsetter å flytte grensene for hva som er mulig i Bitcoin-gruveområdet, noe som gjør det tilgjengelig og lønnsomt for et bredere publikum.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.