India hever toll på kikerter, noe som øker australsk eksport

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I et betydelig grep for internasjonal handel kunngjorde den indiske regjeringen fredag fjerning av toll på kikerter frem til mars 2025, en beslutning som er klar til å være til stor fordel for australske dyrkere og det globale pulsmarkedet.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Tariffsuspensjon av kikerter tidsbestemt med plantesesong

Copy link to section

Fjerningen av tollsatsene, med virkning umiddelbart, er strategisk på linje med den kommende plantesesongen for kikert i Australias sørlige og sentrale Queensland og nordlige New South Wales-regioner.

Dette politikkskiftet er en lettelse for australske bønder og handelsmenn som har slitt med utfordrende markedsforhold siden innføringen av høye tollsatser tilbake i 2017/2018.

Historisk kontekst og markedspåvirkning

Copy link to section

India, verdens største forbruker av kikerter, hadde tidligere satt tollsatsene til bratte 66 prosent, noe som drastisk påvirket eksportdynamikken, spesielt etter Australias rekordavling 2016-17 på 2 millioner tonn.

Siden den gang, på grunn av ugunstige sesonger og restriktive tariffer, har ingen påfølgende avling passert 1 million tonn. Men med nåværende utmerkede fuktighetsforhold i undergrunnen og fornyet tilgang til det indiske markedet, forventer Australia et utbytte på over 1 million tonn i år.

Næringsliv og myndigheters svar

Copy link to section

Nyheten, delt av John Southwell, den australske regjeringens handels- og investeringskommissær i Sør-Asia, på LinkedIn, ble møtt med entusiasme fra ulike sektorer.

Spesielt Grains Australia hyllet avgjørelsen som en sentral utvikling for både australske bønder og det bredere indiske pulsmarkedet. Peter Wilson, styreleder for Grains Australia Pulse Council, understreket at dette resultatet viser fordelene ved vedvarende og respektfullt engasjement med en viktig handelspartner.

Øke konkurranse og ekspansjon i markedet

Copy link to section

Med tollen opphevet forventer australske kikerteksportører mer stabile priser og forbedret markedskonkurranseevne.

Suspensjonen forventes ikke bare å revitalisere kikerthandelen med India, men også styrke Australias posisjon i andre viktige markeder som Bangladesh, De forente arabiske emirater og Pakistan.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.