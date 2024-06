Visumstudie viser at bare 10% av stablecoin-transaksjonene er ekte brukere

Mens stablecoin- adopsjonen har vært på en oppadgående bane, antyder en ny studie fra betalingsgiganten Visa og blockchain-dataplattformen Allium Labs at bare 10% kan være fra ekte mennesker.

Over 90 % av stablecoin-transaksjonsvolumet er ikke av ekte brukere

I henhold til detaljene i en ny rapport var bare $149 milliarder av det svimlende $2,2 billioner stablecoin-transaksjonsvolumet i april organisk. Det er omtrent 10 % av det månedlige volumet.

Resten, over 90 % av det totale transaksjonsvolumet i løpet av måneden, var ned til bots og storskala handelsaktivitet. Detaljer om studien kommer bare noen få dager etter at Allium Labs og Visa samarbeidet om å lansere et analysedashbord på kjeden.

I følge detaljer på Visa Onchain Analytics Dashboard, er det totale transaksjonsvolumet for stablecoin på tvers av offentlige blokkjeder de siste 30 dagene for tiden 2,4 billioner dollar.

Det har vært over 337 millioner transaksjoner som involverer stablecoins i perioden.

Stablecoin-vekst

Visas studieresultater, delt i en rapport Bloomberg publiserte mandag, utfordrer den langvarige påstanden om at stablecoin revolusjonerer betalingsindustrien. I de fleste tilfeller har vekst for de beste stabile myntene Tether (USDT) og USDC, som dominerer markedet med over 97 % av den totale markedsandelen, pekt mot dette faktum.

Cuy Sheffield, sjef for krypto i Visa, kommenterte dette i april da selskapet avduket samarbeidet med Allium Labs.

Til tross for det lille antallet reelle brukervolumer i stablecoin-betalinger, er markedseksperter positive til rollen til stablecoins i betalingsområdet. Data viser at det månedlige antallet aktive brukere for stablecoins har vokst til 27,5 millioner på tvers av sektoren.

Analytikere hos Bernstein anslår at stablecoin-markedet kan vokse til 2,8 billioner dollar i løpet av de neste fire årene. Imidlertid kan den begynnende industrien trenge å øke innsatsen for å bringe sin viktigste brukssak til virkelige mennesker.

Per data fra CoinGecko er markedsverdien for stablecoins for tiden litt over 160 milliarder dollar. USDT har sett et 24-volum på over 36 milliarder dollar, mens USDC er på over 5 milliarder dollar i samme periode som mandag 6. mai.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.