Aramco Q1-inntekter: Saudi oljemajor vil dele ut 31 milliarder dollar i utbytte til tross for 14 % fall i nettoinntekt

Saudi Aramco, den statseide oljebehemothen, har annonsert planer om å betale ut 31 milliarder dollar i utbytte til sine aksjonærer, inkludert den saudiske regjeringen, til tross for at de opplevde en nedgang i inntjeningen for første kvartal på grunn av reduserte oljepriser og salgsvolum.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Inntjeningen faller midt i global oljedynamikk

Copy link to section

I første kvartal som endte 31. mars rapporterte Aramco en nettoinntekt på 27,3 milliarder dollar, som markerer en nedgang på 14 % fra 31,9 milliarder dollar registrert i samme periode i fjor.

Dette tallet stemmer overens med analytikers spådommer i henhold til selskapets resultatregnskap.

Nedgangen i inntjeningen reflekterer bredere markedsutfordringer, inkludert fluktuerende oljepriser og produksjonskutt i OPEC+.

Utbyttestrategi midt i finanspolitiske justeringer

Copy link to section

Til tross for nedgangen forblir Aramco forpliktet til sine betydelige utbyttebetalinger, og erklærer 20,3 milliarder dollar i basisutbytte for første kvartal og ytterligere 10,8 milliarder dollar i resultatavhengig utbytte planlagt utdeling i andre kvartal.

Totalt sett forventer selskapet å erklære totale utbytter på 124,3 milliarder dollar for 2024, hvorav 43,1 milliarder dollar vil være resultatavhengig.

Saudi økonomisk diversifisering og skattemessige behov

Copy link to section

Utbyttet er avgjørende for den saudiske regjeringen, som eier omtrent 82,2 % av Aramco og er avhengig av selskapets utbetalinger, inkludert royalties og skatter, for å finansiere sin ambisiøse økonomiske diversifiseringsarbeid vekk fra olje.

Disse initiativene er en del av kongerikets bredere strategi for å redusere dets økonomiske avhengighet av råoljeeksport.

Budsjettpress og økonomiske prognoser

Copy link to section

Det nåværende globale oljemarkedet utgjør ytterligere utfordringer for Saudi-Arabia, verdens ledende oljeeksportør.

Med Brent-olje i gjennomsnitt rundt 83,50 dollar så langt i 2024 og Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at Saudi-Arabia trenger oljepriser på 96,2 dollar per fat for å balansere budsjettet, står kongeriket overfor et anslått budsjettunderskudd på 79 milliarder riyal (21,07 milliarder dollar) dette. år.

Dette økonomiske presset kan føre til forsinkelser i flere av kongerikets megaprosjekter når det navigerer i disse finanspolitiske begrensningene.

Den strategiske styringen av oljeinntektene og den vellykkede implementeringen av økonomiske reformer er avgjørende ettersom Saudi-Arabia fortsetter å tilpasse seg det utviklende globale energilandskapet og sine egne transformative økonomiske agendaer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.