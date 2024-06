Ethereum-medgründer Joe Lubin utfordrer SECs autoritet i en juridisk kamp om MetaMask

Joe Lubin, medgründer av Ethereum og grunnlegger av Consensys, har innledet en juridisk kamp mot US Securities and Exchange Commission (SEC), og bestrider regulatorens autoritet over Ethereum og dets tilknyttede produkter, spesielt MetaMask kryptolommebok.

SEC retter seg mot MetaMask, Consensys skyver tilbake

I april mottok Consensys en Wells Notice fra SEC, en forløper for rettslige skritt, som indikerte potensielle rettssaker mot selskapet.

SECs bekymring dreier seg om MetaMask, et produkt utviklet av Consensys, som SEC hevder opererer som en uregistrert verdipapirmegler.

Regulatoren peker spesifikt på funksjoner i MetaMask som tillater handel med tokens og innsats – låsing av tokens i retur for belønninger.

Søksmålet: en kamp om Ethereums klassifisering

Den 25. april svarte Consensys med å inngi et søksmål mot SEC, og anklaget det for å overskride sin jurisdiksjon med det Consensys anser som et “ulovlig beslag av autoritet over ETH.”

Selskapet hevder at ETH, den opprinnelige kryptovalutaen til Ethereum-nettverket, ikke har egenskapene til et verdipapir, et finansielt instrument under SECs ansvarsområde.

Consensyss rettslige handling søker å klargjøre de regulatoriske grensene og hevde at Ethereum ikke bør underkastes SECs tilsyn på den måten som er foreslått.

Tvist om reguleringsdefinisjoner

Denne juridiske tvisten fremhever også en bredere påstand angående klassifiseringen av ETH.

Mens SEC ikke eksplisitt har merket ETH som et verdipapir, hevder Consensys at regulatoren i det skjulte har undersøkt Ethereum med sikte på å omklassifisere det.

Dette står i kontrast til tidligere erklæringer fra en SEC-direktør som omtalte ETH som en vare, en holdning støttet av Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Consensys hevder at driften ble bygget på denne regulatoriske forståelsen, som anerkjente ETH som en vare, ikke en verdi.

SECs holdning til investorbeskyttelse

Som svar på påstandene understreket en SEC-talsperson viktigheten av overholdelse av verdipapirlover, og la merke til at manglende overholdelse av disse forskriftene kan frata investorer viktig beskyttelse.

Disse inkluderer tiltak mot svindel og manipulasjon, korrekt avsløring og rutinemessige inspeksjoner fra SEC, som er avgjørende for å ivareta interessene til investorer og integriteten til de amerikanske finansmarkedene.

Implikasjoner for kryptoindustrien

Utfallet av denne juridiske konfrontasjonen kan ha betydelige implikasjoner for kryptovalutaindustrien, spesielt når det gjelder å definere det regulatoriske rammeverket som styrer kryptoaktiva som ETH.

Ved å utfordre SEC, håper Consensys ikke bare å sikre en gunstig avgjørelse for seg selv og Ethereum, men også å inspirere andre enheter i kryptoområdet til å motstå det den ser på som utilbørlig reguleringsinngrep fra SEC.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.