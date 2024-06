Meme mynt hemmelig saus: 1000x avkastning på tokens i 2024-syklusen

Meme-mynter anses vanligvis som mer spekulative enn andre altcoins. I den pågående syklusen har meme-mynter i Solana- og Base-kjeden, toppaktiva etter markedsverdi som Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) gitt enorme gevinster for eierne.

Colin Wu, kinesisk journalist rapporterte nylig at 138 meme-mynter ble registrert på Coinmarketcap i april 2024, mot 18 i april 2023. Meme-myntfortellingen er 4,6 ganger mer lønnsom enn den nest best presterende kryptofortellingen Q1 av 2024, og støtter tesen om at meme mynter er den hemmelige sausen til handelsmenn i den pågående syklusen.

Hvorfor meme-mynter har dukket opp som den mest lønnsomme handelen

CoinGeckos rapport gjennomgår kryptofortellinger i Q1 av 2024 og identifiserer meme-mynter som den mest lønnsomme fortellingen i kvartalet. Med over 1300 % gevinster rangerer meme-mynter først, tett fulgt av Real World Assets (RWA).

Meme-mynt-vanviddet på Solana-blokkjeden presset markedsverdien til de 10 beste meme-tokenene nesten 800 % høyere i Q1 2024, som vist i rapporten. WIF, BONK, MEW, POPCAT, BOME, MYRO, SLERF, WEN, BODEN og SAMO rangerer blant de øverste meme-myntene i SOL-kjeden.

Solana meme-myntmarkedsverdi i 1. kvartal 2024

Laura Shin, vert for Unchained-podcasten, pakket nylig ut investeringsoppgaven bak meme-mynter denne syklusen, i en episode med tittelen “Why Memecoins Have Been 2024’s Most Profitable Crypto Trade: Ansem and Kelxyz.” Til tross for at den er kontroversiell, har aktivaklassen krysset 50 milliarder dollar i markedsverdi.

Ansem, kryptohandler og analytiker sier at det er verdi i memer og internettkultur. Når memer blir ekstremt populære, henter de verdi fra sinnsrommet og anerkjennelse blant mennesker. Krypto- og meme-mynter “finansierer” nå sosiale medier-trender. Distribusjonen av meme-mynter er interessant i seg selv, ettersom prosjekter airdrop-tokens til påvirkere og enheter for å få eksponering og oppmerksomhet fra markedsdeltakere.

Meme-mynter har vanligvis ikke inflasjon, innsats eller andre verktøy. Et flertall av meme-myntene vil sannsynligvis sirkulere fullt ut, og det viktigste spørsmålet, når man vurderer om 1000 % og høyere avkastning er sannsynlig, er hvilken prosentandel av tokenene teamet eier.

Vanligvis bestemmer omfanget og intensiteten til en meme oppmerksomheten, markedsandelen og verdien den får blant markedsdeltakere.

