Nigeria forbyr handel med kryptovaluta fra person til person for å beskytte nairaen

I et betydelig reguleringsskifte har Nigeria annonsert planer om å forby person-til-person (P2P) handel med kryptovaluta i den nigerianske nairaen, med sikte på å beskytte den lokale valutaen mot ytterligere depresiering og markedsmanipulasjon.

Nye regler i horisonten for kryptosektoren

Emomotimi Agama, generaldirektøren for Nigerias Securities and Exchange Commission (SEC), avslørte under et møte med fintech-fagfolk at nye forskrifter rettet mot kryptobørser, digitale aktivaforvaltere og andre sektorer av kryptovalutaindustrien vil bli introdusert om kort tid.

Disse tiltakene er en del av en bredere innsats for å fjerne nairaen fra P2P-kryptovalutabørser og forventes å rulle ut «i de kommende dagene».

Innvirkning på lokale og globale kryptooperasjoner

De kommende reguleringsendringene kommer midt i økende bekymring for virkningen av kryptovaluta på nairas valutakurs.

SECs trekk følger en rekke handlinger mot store aktører i kryptovalutamarkedet, inkludert et lokalt forbud mot den globale børsen Binance og arrestasjonen av dens ledere, Tigran Gambaryan og Nadeem Anjarwalla, tidligere i februar 2024.

Gambaryan er for tiden holdt på Kuje kriminalomsorgssenter i Abuja og er siktet for blant annet skatteunndragelse, valutaspekulasjoner og hvitvasking av penger, og rettssaken hans skal starte denne måneden.

Bredere implikasjoner for Nigerias økonomi

Beslutningen om å stramme kontrollen over kryptovalutatransaksjoner reflekterer den nigerianske regjeringens intensjon om å stabilisere nairaen, som har lidd av betydelig volatilitet midt i utbredt bruk av digitale valutaer i landet.

Ved å begrense bruken av nairaen i P2P-børser, tar myndighetene sikte på å dempe spekulative aktiviteter som de mener bidrar til valutamanipulasjon og økonomisk ustabilitet.

Dette politiske skiftet understreker utfordringene og kompleksiteten ved å integrere nye digitale finansteknologier med tradisjonelle økonomiske modeller og regulatoriske rammer.

Mens Nigeria navigerer i disse endringene, vil det globale kryptovalutasamfunnet og lokale fintech-fagfolk følge nøye med på virkningen av disse nye forskriftene på markedsdynamikken og den bredere økonomien.

