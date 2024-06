Stanley Druckenmiller trimmer Nvidia-andelen fordi “AI kan være litt overhypet nå”

Nvidia Corp er i minus ved å skrive etter at Stanley Druckenmiller annonserte å ha kuttet sin eierandel i brikkeprodusenten.

Hvorfor kuttet Druckenmiller sin posisjon i Nvidia-aksjen?

Milliardærinvestoren reduserte eksponeringen for halvlederbehemothen ettersom aksjen har “hadd et helvetes løp”.

Han ble først introdusert for $NVDA i bakre halvdel av 2022 – og “økte posisjonen betraktelig” da OpenAI rullet ut ChatGPT.

Nyheten kommer bare dager før Nvidia skal rapportere sine økonomiske resultater for første kvartal. Konsensus er at den skal tjene 5,14 dollar per aksje – opp mange ganger fra 88 cent per aksje for ett år siden.

Nvidia-aksjen har steget hele 90% siden starten av 2024.

Stanley Druckenmiller er fortsatt optimistisk på AI

Stanley Druckenmiller trimmet eierandelen sin i Nvidia ettersom AI kan bli litt overhypet på kort sikt.

Men han fortsetter å se kunstig intelligens som underhypet på lang sikt. På CNBCs “Squawk Box” sa den tidligere hedgefondsforvalteren:

AI kan rime på internett. Når vi går gjennom alle disse kapitalutgiftene, må vi gjøre utbetalingen mens den kommer gradvis inn for hver dag. Den store gevinsten kan være fire til fem år fra nå.

I mars avslørte $NVDA “verdens kraftigste AI-brikke” (les mer). GB200 eller den første i Blackwell-serien med GPU-er reduserer kostnadene og energiforbruket med 25 ganger sammenlignet med forgjengeren – H100. Wall Street har for øyeblikket en konsensus “kjøp”-vurdering på Nvidia-aksjer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.